  1. استانها
  2. البرز
۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۹:۰۱

مدیرکل هواشناسی البرز:

غبار محلی البرز را فرا می‌گیرد

غبار محلی البرز را فرا می‌گیرد

کرج- مدیرکل هواشناسی استان البرز از پیش بینی غبار محلی طی چند روز آینده خبر داد و گفت: در هفته جاری جو در منطقه البرز مرکزی پایدار است.

آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای استان البرز با محوریت کرج طی روزهای آینده گفت: طی هفته جاری جو در منطقه البرز مرکزی پایدار است.

وی با بیان اینکه امروز شنبه ۲۵ آذر ماه آسمان صاف است و عصر شاهد غبار محلی هستیم، مطرح کرد: فردا یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات غبار محلی و در ارتفاعات مه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز عنوان کرد: آسمان دوشنبه نیز قسمتی تا ابری است و شاهد غبار محلی و مه در ارتفاعات هستیم. برای سه شنبه نیز آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با یخبندان صبحگاهی، وزش باد و غبار محلی پیش بینی می‌شود.

کد مطلب 5967765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها