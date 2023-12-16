آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش بینی وضعیت هوای استان البرز با محوریت کرج طی روزهای آینده گفت: طی هفته جاری جو در منطقه البرز مرکزی پایدار است.

وی با بیان اینکه امروز شنبه ۲۵ آذر ماه آسمان صاف است و عصر شاهد غبار محلی هستیم، مطرح کرد: فردا یکشنبه آسمان صاف تا کمی ابری است و در برخی ساعات غبار محلی و در ارتفاعات مه پیش بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز عنوان کرد: آسمان دوشنبه نیز قسمتی تا ابری است و شاهد غبار محلی و مه در ارتفاعات هستیم. برای سه شنبه نیز آسمانی کمی تا قسمتی ابری همراه با یخبندان صبحگاهی، وزش باد و غبار محلی پیش بینی می‌شود.