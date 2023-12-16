نظارت ویژه بر غربالگری سلامت دانش آموزان چهارمحال و بختیاری

فخرالدین اسدی، معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برای نخستین بار در کشور سامانه ثبت فعالیت‌های مراقبان سلامت در مدارس چهارمحال و بختیاری راه اندازی و اجرا شد. گفت این طرح برای ارزیابی فعالیت‌ها و غربالگری سلامت دانش آموزان در مدارس اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: دانش آموزان دوره‌ای در زمینه‌های مختلف همچون سلامت دهان و دندان، پایش رشد قد و وزن، سنجش روان و بهداشت و ایمنی معاینه می‌شوند

اسدی بیان داشت: سال‌های گذشته مراقبان سلامت نتایج این معاینات و همچنین آموزش و نظارت‌های خود را دستی در دفاتر ثبت می‌کردند، اما حالا با طراحی این سامانه آنها می‌توانند علاوه بر درج رایانه‌ای اطلاعات، نتیجه عملکرد فعالیت‌های خود را مشاهده کنند و این دسترسی برای کارشناسان مناطق، شهرستان‌ها و اداره کل قابل رصد و بررسی است.

به گفته وی، سامانه‌ای شدن ثبت فعالیت‌ها، کاهش هزینه‌های سالانه چاپ دفاتر، تسریع در گزارش گیری، پیگیری ارجاعات دانش آموزان و ارزیابی فعالیت مراقبان سلامت از مزایای این طرح است.

معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: در سامانه کارشناسان مناطق، شهرستان‌ها و استان می‌توانند به صورت برخط فعالیت مراقبین سلامت را در مدارس رصد و پیگیری نمایند.

اسدی گفت: امسال در استان چهارمحال و بختیاری ۸۵ مراقب سلامت رسمی و ۶۰ نیروی شاغل در پست مراقب سلامت در ۲۸۵ مدرسه دولتی و غیر دولتی فعالیت می‌کنند.