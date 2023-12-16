آماده باش اورژانس چهارمحال و بختیاری در طرح زمستانی

محمود شمسی پور در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح امداد زمستانی اورژانس ۱۱۵ استان همزمان با سازمان اورژانس کشور و سایر ارگانهای خدمات رسان از امروز با اعلام آمادهباش به ۵۸ پایگاه فوریتهای پزشکی شهری و جادهای استان آغاز شد.
وی تصریح کرد: ۴۵۰ نفر از کادر فوریتهای پزشکی آماده ارائه خدمات در طرح زمستانی بوده و تمهیدات لازم در خصوص فراخوان نیروهای خارج از شیفت برای مقابله با شرایط بحرانی مرتبط با برف و سرما نیز انجام شده است.
شمسی پور با اشاره به هماهنگیهای لازم با مراکز درمانی و بیمارستانهای استان برای پذیرش بیماران و مصدومان حوادث ناشی از حوادث ترافیکی و زمستانی انجام شده است گفت: اورژانس هوایی استان نیز آماده انجام مأموریت در مناطق صعبالعبور و روستاهای محصور است.
وی گفت: تمامی آمبولانسهای این مرکز خصوصاً آمبولانسهای کمکدار به تجهیزات فنی زمستانی مجهز شدهاند و آماده انجام مأموریت در مناطق و پایگاههای کوهستانی هستند.
شمسی پور یادآور شد: طرح امداد زمستانی اورژانس چهارمحال و بختیاری تا ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۲ ادامه خواهد داشت.
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