به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان سفر ۱۴ اردیبهشت ماه رییس قوه قضاییه به استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دستور جذب قضات بومی را در این استان صادر کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: از آن جهت که ۸۰ درصد قضات استان کردستان غیربومی هستند، مقرر شد کارگروهی در دادگستری استان برای اتخاذ راهکارهای تربیت، جذب و بکارگیری قضات بومی تشکیل شود و در این راه از حوزه و دانشگاه باید کمک بگیریم.

در همین راستا روز گذشته آزمون روانشناختی جذب عمومی قضاوت استان‌های غرب کشور در استان کردستان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی رییس کل دادگستری استان کردستان تصریح کرد: در پی سفر ریاست قوه قضاییه در اردیبهشت ماه سال جاری به استان کردستان و دستور وی مبنی بر رفع مشکل کمبود کادر قضایی استان کردستان با پیگیری‌های مکرر دادگستری استان این آزمون در استان کردستان برگزار شد.

وی افزود: این آزمون با حضور شرکت کنندگان از استان‌های کردستان، کرمانشاه، همدان، ایلام، آذربایجان غربی و لرستان برگزار شد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی رییس کل دادگستری استان، اظهار داشت: بر اساس اعلام قبلی، آزمون روانشناختی جذب عمومی قضاوت برخی از استان‌های غرب کشور در سنندج، در دانشگاه کردستان و با رقابت ۴۸۰ داوطلب برای تصدی منصب قضا برگزار شد و نتایج این آزمون طبق اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، متعاقباً اعلام خواهد شد و پس از آن از داوطلبانی که در آزمون تستی حضور یافتند برای شرکت در مصاحبه و اختبار دعوت به عمل می‌آید.

رییس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: پذیرفته شدگان پس از این مرحله در مصاحبه و اختیار شرکت می‌کنند.

وی در پایان بیان داشت: پذیرفته شدگان پس از قبولی و معرفی به گزینش جهت طی مراحل گزینش معرفی خواهند شد و در خاتمه قبول شدگان برای شرکت در دوره‌های آموزشی و کار آموزی جهت خدمت در قوه قضاییه دعوت می‌شوند.

لازم به ذکر است پذیرفته شدگانی که متعهد به خدمت ۱۵ ساله دراستان کردستان باشند اقدامات لازم جهت جذب و به کارگیری آنها در دادگستری استان کردستان در اسرع وقت به عمل خواهد آمد.