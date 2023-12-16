تولید ۶۳ هزار تن شیر در واحدهای دامی استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میربابایی اظهار کرد: تنها در ماه آبان در واحدهای دامی استان قزوین بیش از ۶۳ هزار و ۷۶۱ تن شیر تولید و در استان قزوین توزیع شده است.

وی با بیان اینکه این میزان شیر تولیدی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در ابان ماه که ۵۸ هزار و ۶۶۰ تن بوده رشد ۹ درصدی داشته است، افزود: این میزان شیر از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد دامی تولید شده است.

مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تاکید کرد: مهمترین عوامل افزایش تولید شیر در استان وجود واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی با ظرفیت بالا و وجود دام‌های ارزشمند پر تولید در سطح استان است به طوری که این استان با میانگین تولید ۴۲ کیلوگرم شیرخام رتبه چهارم کل تولید شیر در کشور را دارد.

میربابایی یادآور شد: بیشترین میزان تولید شیر در شهرستان قزوین با ۳۱ درصد، آبیک با ۲۷ درصد و مابقی در سطح شهرستانهای دیگر این استان تولید شده است.

میربابایی افزود: حدود ۷۰ درصد شیر تولید شده در دامداری‌های استان قزوین به سایر استان‌ها عرضه می‌شود.

گفتنی است: سالانه در استان قزوین بیش از ۸۰۰ هزار تن شیر خام تولید می‌شود.