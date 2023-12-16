به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسف‌زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با پیگیری‌های به عمل آمده در راستای رویکرد دولت سیزدهم، شفافیت و تسریع در پاسخگویی به درخواست‌های مردمی، سامانه صدور پروانه‌های ساختمانی در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها راه‌اندازی شد.

وی ادامه داد: این سامانه در استان اصفهان به صورت آزمایشی از هفته گذشته راه‌اندازی شده است و طی روزهای آتی به صورت رسمی رونمایی می‌شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان بیان کرد: اطلاعات تمامی پروانه‌های ساختمان در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها توسط مراجع صدور پروانه در سامانه ثبت و پروانه صادر می‌شود.

یوسف‌زاده افزود: با رونمایی این سامانه تمامی مراجعین بدون نیاز به پیگیری حضوری و صرفاً با ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه می‌توانند نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی این سامانه ضمن عدم نیاز مراجعه حضوری مالکین، تمامی بارگذاری‌ها به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و درخواست کنندگان در هر مرحله به صورت شفاف مراحل طی شده را رصد می‌کنند.

مدیرکل دفتر فنی استانداری اصفهان عنوان کرد: نحوه اخذ مجوز و هزینه‌های پرداختی بابت پروانه‌های ساختمانی نیز به صورت مشخص و شفاف در اختیار درخواست کنندگان قرار می‌گیرد و صدور پروانه در صورت تکمیل مدارک حداکثر در مدت زمان ۱۰ روزه انجام می‌شود.