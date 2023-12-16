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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

امام جمعه تویسرکان:

مبلغین با زبان هنر کلام و رفتار حضرت زهرا (س) را بازگو کنند

مبلغین با زبان هنر کلام و رفتار حضرت زهرا (س) را بازگو کنند

سنندج_ امام جمعه تویسرکان گفت: مبلغین باید کلام و رفتار حضرت زهرا (س) را با هنر آمیخته و برای مخاطب بازگو کنند تا تأثیرگذار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید موسی حسینی مجد، امام جمعه شهر تویسرکان صبح شنبه در نشست معجزه مادری که با حضور مبلغات اهل سنت و تشیع شهرستان سنندج برگزار شد، از حضرت به عنوان یکی از الگوهای بارز برای زنان جامعه اسلامی نام برد و اظهار کرد: خداوند حضرت زهرا (س) را انتخاب کرد تا الگو و سرمشقی برای همه مردم باشد.

وی افزود: برای رسیدن به کمال طیبه ایمان و عمل صالح برای هر زن و مرد مانند نردبانی است که او را به اوج می‌رساند و این مهم باید در وجود همه افراد جامعه نهادینه شود و مبلغین و مبلغات در این راستا نقش مؤثری دارند.

امام جمعه تویسرکان عنوان کرد: عالم و مبلغ دین اگر می‌خواهد موفق باشد باید در دل از خدا بترسد و با عبادت مستمر و قلب و روح تأثیر گذار باشد.

حجت‌الاسلام حسینی مجد اضافه کرد: مبلغین باید کلام و رفتار حضرت زهرا (س) را با هنر آمیخته و برای مخاطب بازگو کنند تا تأثیرات لازم را در الگوگیری از مخاطبان برجای بگذارد.

مبلغین با زبان هنر کلام و رفتار حضرت زهرا (س) را بازگو کنند

وی افزود: خودسازی مقدمه تبلیغ است و مبلغ زمانی مؤثر است که با عمل به مردم نشان داد شود.

وی با اشاره به ایثار و گذشت حضرت زهرا (س) در تاریخ اسلام عنوان کرد: رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های حضرت زهرا (س) در زمان خود و همگام بودن ایشان با پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) از بهترین الگوها برای دختران و زنان جامعه است.

گفتنی است؛ در این نشست که با حضور بیش از ۸۰ نفر از مبلغات اهل سنت و تشیع شهرستان سنندج برگزار شد شیوه‌های تبلیغ به صورت مطلوب و اثرگذار آن در ایام فاطمیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 5968044

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