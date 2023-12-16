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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۲۷

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استانداری قزوین:

کارت هوشمند ویژه اتباع خارجی در قزوین صادر می‌شود

کارت هوشمند ویژه اتباع خارجی در قزوین صادر می‌شود

قزوین- مدیرکل امور اتباع و مهاجرین استانداری قزوین از صدور کارت هوشمند ویژه اتباع خارجی ساکن در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو طریقی با اشاره به آغاز توزیع کارت هوشمند ویژه اتباع خارجی مجاز در استان قزوین، تصریح کرد: در این طرح بیش از ۱۲ هزار تبعه خارجی که در طرح‌های مختلف در استان قزوین شناسایی شده‌اند کارت هوشمند دریافت می‌کنند، این افراد پس از تماس از سوی دفاتر ۶ گانه خدمات اتباع خارجی در استان می‌توانند با مراجعه به این دفاتر کارت‌های هوشمند خود را دریافت کنند.

وی افزود: با توجه به قوانین موجود، بخش مرکزی و بخش کوهین شهرستان قزوین مناطق مجاز برای حضور اتباع خارجی در استان قزوین در نظر گرفته شده است و اتباعی که به صورت قانونی در این مناطق زندگی می‌کنند، از مدارک معتبر اقامتی برخوردار هستند باید در هنگام تردد در سطح شهر، اصل مدارک اقامتی و پروانه یا کارت کار خود را همراه داشته باشند.

طریقی بیان کرد: اتباع مجاز برای تردد بین شهری و استانی حتماً باید با مراجعه به دفاتر کفالت برگه تردد معتبر دریافت کنند تا با مشکل مواجه نشوند؛ با اجرای طرح توزیع کارت هوشمند برای اتباع خارجی در کشور از این پس امکان ماندگاری و ارائه خدمات به اتباع خارجی غیرمجاز وجود ندارد.

وی افزود: با جدیت تام و تمام مهاجران خارجی غیرمجاز شناسایی و پس از حضور در اردوگاه‌هایی که برای بازگشت به کشور خود در نظر گرفته شده، معرفی خواهند شد، از مهاجران خارجی که به شکل غیرقانونی وارد مرزهای ایران شده‌اند می‌خواهیم تا به صورت خود معرف کشور را ترک کنند و پس از طی فرایندهای پیش‌بینی شده به وطن خود بازگردند.

کد مطلب 5968045

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