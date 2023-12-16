منطقه خداآفرید در لیست مناطق حفاظت شده قرار گرفت

سعید یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: منطقه خدا آفرید از سال ۹۰ به عنوان شکار ممنوع معرفی شده بود.
وی تصریح کرد: این منطقه بیش از ۴۹ هزار هکتار وسعت دارد و در شهرستانهای اردل و کوهرنگ قرار دارد.
یوسف پور بیان داشت: در روزهای گذشته جلسه شورای عالی محیط زیست به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد که در این جلسه تعدادی از مناطق در استانهای مختلف به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام شد که از استان چهارمحال و بختیاری خدا آفرید را به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی کردند که بعد از رسمی شدن روزنامه این مورد به صورت رسمی ابلاغ میشود.
وی با اذعان بر اینکه منطقه خدا آفرید به لحاظ تنوع زیستی و گونههای جانوری در کشور منحصر به فرد و دارای اهمیت بالایی است گفت: ما در حال حاضر در محدوده بخش بازفت پاسگاه محیط بانی را داریم، در چند سال گذشته منطقه خدا آفرید علی رغم اینکه حفاظت شده نبود اما بازهم حفاظت میشد.
یوسف پور بیان داشت: جانورانی مانند بز وحشی، پلنگ ایرانی، خرس قهوهای، کفتار راه راه، گربه وحشی، گرگ خاکستری، عقاب طلایی، کبک دَری در این منطقه وجود دارد.
وی به گونههای گیاهی این منطقه نیز اشاره کرد و گفت: پوشش گیاهی این منطقه شامل لالههای واژگون، بنسر، باریجه، بلوط و گونههای مختلف دارویی از جمله گل برنجاس، گل گاوزبان، جزکوهی، گل الوانه، اندش، کنگر و گون است.
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