دریافت 36 MB کد مطلب 5968170 https://mehrnews.com/x33KJq ۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶ کد مطلب 5968170 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶ مرثیه سرایی حاج حسن خلج به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بخش هایی از مرثیه سرایی حاج حسن خلج را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط مرثیه خوانی محمود کریمی در اجتماع بزرگ فاطمی میدان نبوت نارمک برگزاری اجتماع بزرگ هیأتهای عاشورایی فاطمی با نوای منصور ارضی میدان امام خمینی تهران میزبان عزاداران حضرت فاطمه (س) می شود تجمع بزرگ فاطمیون با مرثیه خوانی میثم مطیعی برگزار می شود برچسبها حسن خلج نوحه و مداحی حضرت فاطمه زهرا (س) شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)
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