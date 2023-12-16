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کد مطلب 5968170
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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۶

مرثیه سرایی حاج حسن خلج به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

مرثیه سرایی حاج حسن خلج به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س)

به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) بخش هایی از مرثیه سرایی حاج حسن خلج را مشاهده می‌کنید.

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