هر نوع تغییر و دستکاری در پلاک خودرو جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احسان مؤمنی، در خصوص طرح رفع اثر از پلاک خودروها و موتورسیکلت‌ها در شهر تهران توضیح داد و گفت: پلاک خودرو، هویت و شناسنامه وسیله نقلیه است و هیچ کس نباید در اعداد و ارقام آن دستکاری و اقدام به پوشش پلاک کند ولی برخی از رانندگان این تخلف و جرم را انجام می‌دهند.

وی افزود: پلیس راهور تهران بزرگ از دو هفته قبل طرح رفع اثر پلاک موتورسیکلت‌ها را با یک رویکرد جدید در سطح معابر شهر تهران به مرحله اجرا درآورد. پلیس قبلاً با تخلفات پلاک موتورسیکلت‌های در حال حرکت نیز برخورد داشته و با متوقف کردن آنها موتورسیکلت را جهت مخدوشی به دادگان و به جهت پوشش پلاک به پارکینگ منتقل می‌کرد.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: اما از دو هفته قبل با همکاری مجموعه شهرداری تهران و پلیس انتظامی، پلاک موتورسیکلت‌هایی را که در کنار معابر، پیاده روها و مقابل پاساژها پارک بودند و با طلق و یا ماسک و هر نوع وسیله دیگری پلاک موتورسیکلت خود را پوشانده بودند که در همان محل رفع اثر و مورد بررسی قرار گرفت و پلاک پس از آن کاملاً خوانا و قابل رؤیت شد.

سرهنگ مؤمنی افزود: در این مدت ۱۵۰۰۰ هزار پلاک موتورسیکلت رفع اثر شده و خوانا شد و این اقدام باعث شد ۱۲ دستگاه موتورسیکلت سرقتی نیز پس از بررسی پلاک آنها توسط همکاران بنده شناسایی و جهت شناسایی مالکین اصلی آنها توقیف شدند.

وی گفت: تا امروز توقیف و اعمال قانون در این خصوص نداشتیم ولی از امروز به بعد دیگر اقدامات آموزش نیست و در محل هم رفع اثر و هم اعمال قانون همزمان را خواهیم داشت.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ اظهار داشت: اما طرح برخورد با تخلفات پلاک خودروها را که از سال قبل شروع کردیم و امسال نیز طرح تشدید برخورد را از اواسط هفته قبل شروع کرده‌ایم به این صورت که خودروهایی که اقدام به پوشش پلاک داشتند از این اقدام آنان عکس گرفته می‌شد و مالک به کلاس‌های آموزشی اعزام و اگر در کلاس حضور پیدا نمی‌کرد برای وی منع خدمات بر روی پلاک ثبت می‌شد و این راننده و یا مالک مجبور می‌شد در کلاس‌های آموزشی شرکت کند.

وی افزود: همکاران بنده در ۴۰ نقطه از طرح آلودگی هوا و یا همان زوج و فرد حضور دارند و به صورت جد از ابتدای صبح مستقر می‌شوند و خودروهایی که پوشش پلاک انجام داده‌اند را متوقف و در همان محل اقدام به رفع اثر از پلاک می‌کنند و از این تخلف آنان عکس گرفته می‌شود و باید در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند و در سوابق آنان نیز درج می‌شود و از امروز به بعد برای آنها نیز اعمال قانون را خواهیم داشت.

سرهنگ مؤمنی گفت: در همین ۴ روز از پلاک ۱۱۵۰ خودرو نیز که اقدام به پوشش پلاک کرده بودند رفع اثر شد و پلاک آنان قابل رؤیت و خوانا شده است.

معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: بر روی پلاک ۱۷۰۰ خودرو از ابتدای سال تا الان نیز به دلیل مخدوشی پلاک شکایت الصاق شده است.