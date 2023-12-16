به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، دکتر سید محمد مقیمی رییس دانشگاه تهران شامگاه جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲ با حضور در منزل حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهیان عضو هیأت علمی بازنشسته دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، از خدمات ارزشمند این استاد پیشکسوت تقدیر کرد.

وی در این دیدار ضمن تجلیل از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی الهیان در توسعه مجتمع آموزش عالی قم که سنگ بنای آن در سال ۱۳۴۹ گذاشته شد و ریاست آن در سال ۱۳۶۵ به دکتر الهیان واگذار شد، به ویژگی‌های دوره مدیریتی ایشان از جمله ثبات مدیریتی اشاره کرد.

رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه دوره ریاست حجت‌الاسلام الهیان در مجتمع آموزش عالی قم که بعدها به پردیس فارابی دانشگاه تهران تغییر نام داد، حدود ۱۱ سال به طول انجامیده است، تاکید کرد: تحولات مجتمع آموزش عالی قم در طول دوره ریاست دکتر الهیان، یک نمونه بارز از تأثیر ثبات مدیریتی در آموزش عالی به منظور برداشتن گام‌های بلند و ماندگار است.

وی با اشاره به اینکه در دوره ریاست دکتر الهیان، تحصیلات دانشگاهی را به عنوان دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته مدیریت دولتی در مجتمع آموزش عالی قم آغاز کرده است، تاکید کرد: مدیریت استاد الهیان بر فضای دانشگاه از جنس یک مدیریت فرهنگی بود و شخص ایشان الگوی یک مسؤول در دسترس بود و نه فقط در دفتر کارش، بلکه روزانه امکان دیدار با ایشان در مسجد و مسیر مسجد دانشگاه وجود داشت. همین روحیه و منش دکتر الهیان، الگوی مدیریت جاری دانشگاه تهران هم است.

مقیمی به استاد پیشکسوت خود توضیح داد: در دوره جاری مدیریت دانشگاه تهران نیز از رفتار مدیریتی شما الگو گرفته‌ایم و علاوه بر اینکه نشست‌های ملاقات عمومی منظم و مستمر به منظور دیدار و بررسی پیشنهادها و درخواست‌های ذی‌نفعان دانشگاه برگزار می‌کنیم، روزانه در مسیر مسجد دانشگاه با دانشجویان و اساتید و کارکنان گفتگو می‌کنیم. در همان فرصت کوتاه، در جریان بسیاری از مسائل قرار می‌گیریم که برخی از آنها همان جا حل می‌شود.

وی در آستانه ۲۷ آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه، از استاد الهیان به عنوان یکی از نمونه‌های در دسترس و مؤثر در زمینه وحدت حوزه و دانشگاه نام برد و تاکید کرد: هر چند استاد سالهاست به مقام بازنشستگی نائل آمده‌اند اما دانشگاه تهران بخصوص دانشکدگان فارابی همچنان نیازمند بهره‌گیری از دانش و تجربه این استاد برجسته حوزه و دانشگاه است.

دکتر مقیمی رییس دانشگاه تهران در این دیدار که به همراه دکتر زارع رییس دانشکدگان فارابی و تعدادی از اساتید و مسؤولین دانشگاه در منزل دکتر الهیان برگزار شد، درگذشت برادر ایشان را نیز تسلیت گفت و با خانواده الهیان همدردی کرد.