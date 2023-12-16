آشنایی با برچسب اموال، لیبل ژله ای و استیکر چاپی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قبل از اینکه در مورد ویژگی‌هایی این برچسب‌ها توضیحاتی ارائه شود، لازم است تا به این سوال که برچسب یا لیبل اموال چیست؟ پاسخ واضح و روشن داده شود. این برچسب‌ها در واقع لیبل هایی حاوی بارکد هستند. وجود این بارکدها باعث می‌شود تا شرکت‌ها و کسب و کارها، اموال و تجهیزات موجود در شرکت و محل کسب و کار را به آسانی و با هزینه بسیار کم، بررسی نموده و در صورت سرقت، پیگیر آن شوند. این برچسب‌ها با توجه به نوع طراحی که دارند به صورت کامل بر روی تجهیزات نصب شده و به ندرت دچار خراشیدگی و یا جداشدگی می‌شوند؛ بنابراین می‌توان چنین بیان نمود که استفاده از برچسب اموال بر روی تجهیزات، مانع از سرقت آنها می‌شود. از این رو امروزه تقاضا برای چاپ و تولید و خرید این برچسب‌ها بسیار زیاد می‌باشد؛ بنابراین توصیه می‌شود برای خرید این برچسب‌ها به مراکز فروش معتبر مراجعه نمائید. به این ترتیب می‌توانید از کیفیت طراحی، نصب و طول عمر این برچسب‌ها آسوده خاطر باشید.

معرفی انواع برچسب اموال

برچسب‌ها به تناسب نوع کاربری و نیازهایی که کاربران دارند در ابعاد، طرح و رنگ‌های مختلف تولید شده و در بازار به فروش می رسند. به جز ابعاد و طرح این محصولات، می‌توان آنها را از نظر متریال به کار رفته در تولید نیز به دسته‌های مختلف تقسیم بندی کرد. برچسب‌های پلی استر، فویلی، برچسب‌های قابل جابجایی و … همگی از انواع این محصولات هستند که مشتریان می‌توانند متناسب با نیازهای خود و بودجه‌ای که در دست دارند نسبت به خرید آنها اقدام کنند. اما مهمترین دسته بندی برچسب اموال بر اساس نوع کاربری آنها صورت گرفته است. با توجه به این مسئله، می‌توان این محصولات را در دسته‌های زیر قرار داد:

برچسب اموال بارکد دار

یکی از انواع لیبل های اموال، نوع بارکد دار این محصولات می‌باشد. همانگونه که از نام این محصولات می‌توان دریافت، بر روی آنها بارکدی درج شده است که امکان رهگیری تجهیزات و وسایل را به کاربران می‌دهد. از این نوع برچسب‌ها معمولاً در محیط‌های صنعتی و تولیدی‌ها استفاده می‌شوند. لیبل اموال بارکدی به دلیل اینکه با استفاده از متریال مرغوب تولید شده است قابلیت مقاومت در برابر تنش‌های دمایی، شرایط نامساعد و عوامل از جمله خراشیدگی و … را دارد. برخی از این برچسب‌ها نیز دارای قابلیت مقاومت در برابر مواد شیمیایی هستند که برای استفاده در محیط‌های صنعتی و مواردی از این دست مناسب می‌باشند.

لیبل ژله ای؛ استیکر ژله ای

لیبل ژله ای به برچسب‌هایی گفته می‌شود که ظاهر برجسته و گنبدی شکلی همچون ژله دارند و از چسبندگی خوبی نیز برخوردار هستند. بر روی این نوع برچسب‌ها می‌توان نوشته‌هایی با فونت‌های مختلف و تصاویر گرافیکی زیبا را حک کرد و معمولاً برای مارک و برند کالا و خدمات گوناگون استفاده می‌شود. لایه بیرونی لیبل ژله ای باید بسیار شفاف و محکم باشد. اگر این لایه بسیار نرم یا بسیار خشک و شکننده باشد، کارایی خود را از دست خواهد داد. چاپ لیبل ژله ای توسط چاپگرهای مخصوص و در اشکال مختلفی انجام می‌گیرد. این برچسب‌ها ساخت بسیار منحصر به فردی دارند و در زمینه‌های مختلفی، کاربردهای فراوانی دارد. خرید و استفاده از این برچسب‌ها باعث رشد چشمگیر فروش محصولات و جذب مخاطبان زیادی می‌شود.

چاپ استیکر

امروزه اغلب صاحبان مشاغل به دنبال راهی هستند که محصولات خود را به بهترین روش تبلیغ کنند و مشتریان زیادی را به خود جذب کنند. در این بین، انواع برچسب و استیکر های زیبا و خلاقانه ای طراحی شده‌اند که برای معرفی محصولات و برند سازنده، بسیار ایده آل هستند. چاپ استیکر در جنس و طرح‌های مختلف صورت می‌گیرد که هر کدام کاربردهای گوناگونی دارند. استفاده از استیکرهای جذاب و خیره کننده در پشت ویترین فروشگاه‌ها، تاثیر مثبتی در جلب توجه مشتریان می‌گذارد و باعث افزایش اعتبار برند نیز می‌شود. از این برچسب‌ها در اماکن عمومی مثل فروشگاه‌ها، مراکز تجاری و تفریحی استفاده می‌شود. برای اینکه استیکر ها تاثیر بهتری بر افزایش مشتری داشته باشند، باید طراحی آنها طبق اصول تبلیغاتی صورت گیرد. لذا، کار چاپ استیکر را به طراحان حرفه‌ای بسپارید تا بهترین استیکر های تبلیغاتی را دریافت کنید.

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