تعیین تکلیف۲۰۰میلیاردتومان از اموال انبارهای اموال تملیکی خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: ۱۵۰ میلیارد تومان از این میزان از طریق مزایده و حراج کالاهای قاچاق و متروکه و ۵۰ میلیارد تومان نیز از محل اعاده کالاها به صاحبان آن‌ها، تحقق یافته است.

وی با بیان اینکه بخشی از این کالاها سریع الفساد هستند که ضمن نگهداری صحیح از آن‌ها باید با رعایت دقت در کارشناسی و سایر تحقیقات لازم، در رسیدگی به پرونده این کالاها و صدور رأی نیز تسریع صورت گیرد، افزود: در همین مدت کالاهای ۱۲۸ فقره پرونده به دلیل غیرقابل مصرف بودن و در راستای حفظ سلامت مصرف کننده، از چرخه مصرف خارج و معدوم شد.

دهقانی با تاکید بر تسریع تعیین تکلیف اموال توقیف شده در گمرکات و بنادر استان خوزستان، گفت: اموال حاصل از ۱۳۰ فقره پرونده از گمرکات خرمشهر، آبادان و بندر امام خمینی (ره) در حال قیمت‌گذاری است که به زودی در فرایند مزایده و فروش قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به ضرورت ساماندهی کالاها و تعیین تکلیف اموال در استان گفت: کالاهای ۲۴ فقره از گمرک آبادان و ۱۴ فقره از گمرک خرمشهر به انبارهای سازمان انتقال یافت و اموال ۱۰ فقره از گمرک آبادان و ۴۰ فقره پرونده از گمرک خرمشهر در حال آماده‌سازی و انجام تشریفات گمرکی برای انتقال به انبارهای اداره اموال تملیکی استان است.

دهقانی تصریح کرد: اموال نامبرده تا صدور نتیجه رأی دادگاه و پس از آن به عنوان امانت صاحبان کالا و بیت‌المال در انبارها نگهداری می‌شوند و حفظ و نگهداری صحیح از آن‌ها تکلیفی است که قانون به عهده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار داده است.