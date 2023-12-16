دستگیری سارق اماکن خصوصی در تجریش

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت گفت :۲۴ آذر ماه با وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در محدوده بلوار کاوه تهران رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار تیمی زبده از مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش قرار گرفت و با توجه اهمیت موضوع، عوامل این یگان وارد عمل شدند.

وی افزود: کارآگاهان با تحقیقات محلی محدوده جغرافیای جرم و استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار متهم را شناسایی کردند که در ادامه نیز مشخص شد وی از افراد سابقه دار است.

سرهنگ ضرونی عنوان کرد: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم بلا فاصله در محل حاضر شدند و متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند و از وی دینام کولر، کابل سرقتی و آهن آلات و میلگرد کشف شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به کلانتری لواسانات در تحقیقات ابتدایی به جرم خود به ۱۵ فقره سرقت دیگر اعتراف کرده و انگیزه خود را تأمین نیازهای مالی، عنوان کرد، متهم نیز پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی اعزام و سپس با قرار مناسب روانه زندان شد.

