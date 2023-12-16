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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۹

سرهنگ ضرونی خبر داد؛

دستگیری سارق اماکن خصوصی در تجریش

دستگیری سارق اماکن خصوصی در تجریش

سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق سابقه دار اماکن خصوصی در محدوده تجریش تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر یکم پلیس پیشگیری پایتخت گفت :۲۴ آذر ماه با وقوع چند فقره سرقت اماکن خصوصی در محدوده بلوار کاوه تهران رسیدگی به موضوع سریعاً در دستور کار تیمی زبده از مأموران کلانتری ۱۰۱ تجریش قرار گرفت و با توجه اهمیت موضوع، عوامل این یگان وارد عمل شدند.

وی افزود: کارآگاهان با تحقیقات محلی محدوده جغرافیای جرم و استفاده از بانک اطلاعاتی مجرمان سابقه دار متهم را شناسایی کردند که در ادامه نیز مشخص شد وی از افراد سابقه دار است.

سرهنگ ضرونی عنوان کرد: تیم عملیات پس از دریافت این اطلاعات مهم بلا فاصله در محل حاضر شدند و متهم را در یک عملیات منسجم دستگیر کردند و از وی دینام کولر، کابل سرقتی و آهن آلات و میلگرد کشف شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: متهم پس از انتقال به کلانتری لواسانات در تحقیقات ابتدایی به جرم خود به ۱۵ فقره سرقت دیگر اعتراف کرده و انگیزه خود را تأمین نیازهای مالی، عنوان کرد، متهم نیز پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی اعزام و سپس با قرار مناسب روانه زندان شد.

کد مطلب 5968413

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