به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و همچنین شهادت جمعی از کادر نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: فردا کاروان شهیدان گمنام در اصفهان تشییع خواهد شد و شهروندان اصفهان میزبانی شایسته‌ای را از این کاروان خواهند داشت.

وی با اشاره به دستور جلسه نشست در خصوص آلودگی هوای اصفهان، اظهار کرد: مطالعات حوزه آلودگی هوای استان در سال‌های گذشته توسط دانشگاه‌های صنعتی و اصفهان انجام شده که نیاز است با بررسی مؤلفه‌های جدید این مطالعات بروزرسانی شوند.

استاندار اصفهان ادامه داد: مؤلفه‌هایی از جمله تفاوت در منابع آلاینده، جمعیت و سایر شاخصه‌ها باید در این مطالعات مد نظر قرار بگیرد.

مرتضوی ضمن اشاره به مطالعات جدید اداره کل محیط زیست استان در خصوص آلودگی هوا، متذکر شد: در این مطالعات جدید نیز اهداف، بازه زمانی برای اجرای مصوبات، وظایف دستگاه‌ها، موانع و پشتیبانی مصوبات، پایش و رصد تمکین و عدم تمکین از مصوبات نیز مد نظر قرار بگیرد.

وی ضمن اشاره به مصوبات بلاتکلیف مانده کاهش آلودگی هوای اصفهان، ادامه داد: برای مثال ۱۶ سال است از مصوبه خارج کردن کارگاه‌های ریخته‌گری و آجرپزی از شعاع ۵۰ کیلومتری می‌گذرد اما این مصوبه بلاتکلیف مانده بود و مصوبه‌ای که باید سالهای گذشته اجرا می‌شد، طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: این مسائل به این دلیل است که سهم مشخص دستگاه‌ها تعیین نشده بود.

مرتضوی گفت: وقتی در مورد مجموعه‌های فولادی و پالایشگاهی صحبت می‌کنیم بایستی مصوباتی را در نظر داشته باشیم تا این مجموعه‌ها در بازه زمانی مشخص راهکارهایی را مد نظر بگیرند.

استاندار اصفهان ضمن تأکید بر تأمین آب و کاهش آلودگی هوا بعنوان دو مسئله اساسی استان، عنوان کرد: در حوزه آب از ابتدا قرارگاه آب استان شکل گرفت و لازم است در حوزه آلودگی هوای استان نیز همین رویکرد وجود داشته باشد.

مرتضوی اظهار کرد: راهکارها و اقدامات پراکنده کاهش آلودگی هوای اصفهان بایستی به صورت متمرکز اجرا شود.

وی ادامه داد: در این راستا ضروری است قرارگاه مقابله با آلودگی هوای استان تشکیل و به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.