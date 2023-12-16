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۲۵ آذر ۱۴۰۲، ۱۷:۳۰

استاندار اصفهان: 

مؤلفه‌های بررسی آلاینده‌های جوی اصفهان به روزرسانی شود

مؤلفه‌های بررسی آلاینده‌های جوی اصفهان به روزرسانی شود

اصفهان - استاندار اصفهان گفت: مطالعات حوزه آلودگی هوای استان در سال‌های گذشته توسط دانشگاه‌های صنعتی و اصفهان انجام شده که نیاز است با بررسی مؤلفه‌های جدید این مطالعات به روزرسانی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا مرتضوی ظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان ضمن تسلیت ایام فاطمیه و همچنین شهادت جمعی از کادر نیروی انتظامی در استان سیستان و بلوچستان اظهار کرد: فردا کاروان شهیدان گمنام در اصفهان تشییع خواهد شد و شهروندان اصفهان میزبانی شایسته‌ای را از این کاروان خواهند داشت.

وی با اشاره به دستور جلسه نشست در خصوص آلودگی هوای اصفهان، اظهار کرد: مطالعات حوزه آلودگی هوای استان در سال‌های گذشته توسط دانشگاه‌های صنعتی و اصفهان انجام شده که نیاز است با بررسی مؤلفه‌های جدید این مطالعات بروزرسانی شوند.

استاندار اصفهان ادامه داد: مؤلفه‌هایی از جمله تفاوت در منابع آلاینده، جمعیت و سایر شاخصه‌ها باید در این مطالعات مد نظر قرار بگیرد.

مرتضوی ضمن اشاره به مطالعات جدید اداره کل محیط زیست استان در خصوص آلودگی هوا، متذکر شد: در این مطالعات جدید نیز اهداف، بازه زمانی برای اجرای مصوبات، وظایف دستگاه‌ها، موانع و پشتیبانی مصوبات، پایش و رصد تمکین و عدم تمکین از مصوبات نیز مد نظر قرار بگیرد.

وی ضمن اشاره به مصوبات بلاتکلیف مانده کاهش آلودگی هوای اصفهان، ادامه داد: برای مثال ۱۶ سال است از مصوبه خارج کردن کارگاه‌های ریخته‌گری و آجرپزی از شعاع ۵۰ کیلومتری می‌گذرد اما این مصوبه بلاتکلیف مانده بود و مصوبه‌ای که باید سالهای گذشته اجرا می‌شد، طی دو سال اخیر در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: این مسائل به این دلیل است که سهم مشخص دستگاه‌ها تعیین نشده بود.

مرتضوی گفت: وقتی در مورد مجموعه‌های فولادی و پالایشگاهی صحبت می‌کنیم بایستی مصوباتی را در نظر داشته باشیم تا این مجموعه‌ها در بازه زمانی مشخص راهکارهایی را مد نظر بگیرند.

استاندار اصفهان ضمن تأکید بر تأمین آب و کاهش آلودگی هوا بعنوان دو مسئله اساسی استان، عنوان کرد: در حوزه آب از ابتدا قرارگاه آب استان شکل گرفت و لازم است در حوزه آلودگی هوای استان نیز همین رویکرد وجود داشته باشد.

مرتضوی اظهار کرد: راهکارها و اقدامات پراکنده کاهش آلودگی هوای اصفهان بایستی به صورت متمرکز اجرا شود.

وی ادامه داد: در این راستا ضروری است قرارگاه مقابله با آلودگی هوای استان تشکیل و به صورت هفتگی تشکیل جلسه دهد.

کد مطلب 5968442

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