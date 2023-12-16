به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش لامرد در حاشیه محفل انس با قرآن که عصر شنبه در مدرسه امام حسین (ع) شهر لامرد برگزار شد گفت: مشکلات امروزی بشر، ناشی از دوری از تعالیم و مفاهیم قرآنی است و در صورتی که عامل به دستورات قرآنی باشیم آسیب‌های اجتماعی و گرفتاری‌های ما هم برطرف خواهد شد.

جواد رستگار با بیان این مطلب که بیش از دو هزار نفر در مسابقات قرآنی شرکت می‌کنند خاطرنشان کرد: تربیت صحیح و آداب و رسوم دینی، در سایه آشنایی با قرآن، تعالیم مکتب حیات‌بخش اهل بیت (ع) و ارزشهای انقلابی مسیر است.

وی گفت: به فرموده رسول اکرم (ص) هرکس در جوانی مطلبی بیاموزد، آموخته‌اش مانند نقش بر سنگ است و هر کس در بزرگسالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است؛ حال که چنین است چرا آموختن قرآن در اولویت نباشد؟

رستگار در پایان گفت: هدف از برگزاری این آئین‌ها دعوت از جوانان و نوجوانان و انس و الفت با کلام الهی و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانان است.