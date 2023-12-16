۶۰ درصد جرائم خشن در کرمانشاه کشف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مهدی حاجیان در قرارگاه مبارزه با سرقت استان کرمانشاه که به ریاست سردار قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا در سالن جلسات دفتر فرماندهی برگزار شد، اظهار کرد: سرقت مغازه منزل، خودرو، موتورسیکلت، قاپ زنی، اماکن، احشام و محموله در زمره سرقت‌های خشن قرار می‌گیرند که برخورد با این جرایم و کشف هرچه سریع‌تر این جرایم جزو اولویت‌های کار پلیس بوده است.

وی ادامه داد: در همین راستا و با تلاش مأموران پلیس آگاهی و مأموران کلانتری‌ها و پاسگاه‌های استان از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰ درصد این جرایم در مجموع کشف و عمده اموال سرقتی نیز به صاحبان آنها بازگردانده شده است.

سردار حاجیان با اشاره به اینکه کرمانشاه در کشف برخی جرایم خشن وضعیت بسیار مطلوبی دارد، گفت: به عنوان نمونه از ابتدای سال تاکنون ۹۲ درصد خودروهای سرقت شده به همراه ۹۰ درصد از قاپ زنی‌های صورت گرفته کشف شده‌اند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه یادآوری کرد: همچنین با تلاش شبانه روزی همه همکاران ۶۹ درصد سرقت موتورسیکلت و احشام و همچنین ۶۵ درصد سرقت منازلی که اتفاق افتاده منجر به کشف شده است.

وی در عین حال از کاهش ۲۰ درصدی وقوع جرایم خشن در کرمانشاه خبر داد و گفت: این کاهش نتیجه اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح‌های متعددی است که امروز باعث شده مردم استان امنیت را بیشتر از گذشته احساس کنند.

سردار حاجیان در پایان با بیان اینکه رشد فزاینده سرقت‌ها در استان متوقف و امروز به صفر رسیده است، گفت: به مردم شریف کرمانشاه قول می‌دهیم با همه توان برای منفی شدن نرخ سرقت تا پایان سال تلاش کنیم و ان شالله مردم ثمره این تلاش و جدیت مأموران پلیس را خواهند دید.