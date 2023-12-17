ادعاهای جدید وزیر خارجه رژیم صهیونیستی علیه حماس و حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ایلی کوهن وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به تکرار ادعاهای خود علیه حماس پرداخت.

وی مدعی شد: ما گزینه‌ای غیر از پیروزی در جنگ با حماس برای ثبات منطقه نداریم. درخواست آتش بس اشتباه است و به مثابه پاداشی به حماس است.

وزیر خارجه رژیم صهیونیستی مدعی شد: جنگ را تا نابودی حماس و آزادی اسیران و تغییر اوضاع غزه ادامه خواهیم داد.

کوهن درباره اوضاع جبهه لبنان هم ادعا کرد: اگر جامعه جهانی در دور کردن حزب الله کاری انجام ندهد به تنهایی اقدام خواهیم کرد.

این در حالی است که صبح امروز حزب الله در چند عملیات موفق ضربه دردناک دیگری به صهیونیست‌ها وارد کرد.