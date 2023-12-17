به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی بعد از ظهر یکشنبه در تماس تصویری با رئیس جمهور داغستان با تقدیر از استقبال کم نظیر مسؤولان این کشور از هیأت اقتصادی گیلان اظهار کرد: مسؤولان داغستان به محض ورود از هیأت اقتصادی و سیاسی گیلان به گرمی و با صمیمت مثال زدنی استقبال کرد.

وی با اشاره به نشست‌های مشترک با سران کشور داغستان و امضای تفاهم نامه‌های مشترک افزود: جلسات و نشست‌های مشترک اثرگذاری بین هیأت اقتصادی و سیاسی گیلان و داغستان برگزار شد.

استاندار گیلان با اشاره به بازدید از بندر ماخاچ کالا و موزه ملی داغستان بیان کرد: سفر به داغستان دستاوردها و نتایج فرهنگی، اقتصادی و سیاسی خوبی به همراه داشت.

عباسی از تشکیل کارگروه ویژه با محوریت معاونت اقتصادی استانداری گیلان خبر داد و اضافه کرد: این کارگروه متشکل جهاد کشاورزی، صمت و اتاق بازرگانی در راستای تقویت توسعه روابط تجاری و اقتصادی گیلان و داغستان تشکیل شده است.

وی ادامه داد: کارگروه ویژه اقتصادی گیلان و داغستان هر دو هفته یک بار به صورت وبیناری با حضور اعضای دو طرف جلسه خواهند داشت.

استاندار گیلان با بیان اینکه سطح روابط این استان با داغستان عمیق و گسترده می‌شود، گفت: حرکت دو طرف در چارچوب تحقق اقتصاد دریا محور بر اساس برنامه ریزی و هدفگذاری پیش می‌رود.

عباسی به بیان اینکه روند مذاکرات و نشست‌های مسؤولان گیلان و داغستان مثبت و امیدبخش بوده است، اضافه کرد: هر دو طرف تمایل خوبی برای تقویت روابط اقتصادی و تجاری و فرهنگی از خود نشان می‌دهند.

وی با دعوت از رئیس جمهور داغستان به گیلان افزود: سران داغستان در اردیبهشت ماه برای امضای توافق نامه‌ها به گیلان و بندر کاسپین حضور پیدا کنند.

استاندار گیلان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و معنایی ایران و داغستان بیان کرد: مردم داغستان مردمانی متعهد، مسلمان و با محبت هستند و این زمینه اشتراک معنایی داریم.

ایران شریک اقتصادی خوبی است

«سرگئی ملیکوف» رئیس جمهور داغستان که در یک همایش سیاسی مهم در مسکو شرکت کرده بود در تماس تصویری با استاندار گیلان ضمن عذرخواهی از تداخل پیش آمده اظهار کرد: به دلیل حضور و شرکت در همایش سیاسی مهم در مسکو هستم و از اینکه نتوانستم به صورت حضوری با شما ملاقات داشته باشم عذرخواهی می‌کنم.

وی با تاکید بر تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با ایران و گیلان افزود: برگزاری نشست‌های مشترک و مستمر و حضور چندین باره در داغستان و تقویت ارتباط مسؤولان دو طرف نتایج مثبت خواهد داشت.

رئیس جمهور داغستان با دعوت از استاندار گیلان در فصل بهار آینده در راستای تحکیم روابط همکاری دو طرف بیان کرد: برای امضای موافقت نامه‌ها و توسعه و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی و تجاری گیلان و داغستان بهار آینده به این کشور سفر کنید.

ملیکوف با تاکید بر پذیرش دعوت سران داغستان از سوی استاندار و هیأت اقتصادی گیلان تصریح کرد: انتظار داریم با حضور در سفر آینده از مجموعه‌های بزرگ صنعتی، اماکن تاریخی و فرهنگی داغستان بازدید کنید.

وی با اشاره به روابط حسنه و صمیمی ایران با روسیه در بخش‌های مختلف افزود: جمهوری اسلامی ایران در این سال‌ها ثابت کرده که شریک اقتصادی مطمئنی با روسیه است.