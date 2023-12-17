اونانا: می توانم بهتر باشم / ارتباط «تن هاخ» با بازیکنان خوب است

به گزارش خبرنگار مهر، «آندره اونانا» دروازه بان کامرونی منچستر یونایتد فصل گذشته با مبلغ ۴۳ میلیون یورو به جمع شیاطین سرخ پیوست و جانشین «داوید دخا» دروازه بان سابق این تیم شد. او در این فصل به رغم عملکرد ضعیف تیمش نمایش خوبی از خود به نمایش گذاشته است و توانسته است خود را به عنوان یک دروازه بان مطرح معرفی کند.

او در لیست ۳۰ نفری نامزدهای دریافت جایزه توپ طلای فوتبال جهان هم حضور داشت و به همراه «لائوتارو مارتینز» و «یاسین بونو» تنها دروازه بان های حاضر در این لیست بودند.

«آندره اونانا» گفت و گویی با شبکه «اسکای اسپورت» انجام داده است و به بررسی وضعیت خودش و تیمش پرداخته است.

او در این گفت و گو نسبت به عملکردش در این فصل ابراز نارضایتی کرده و معتقد است می‌تواند بهتر از این عمل کند و امیدوار است شرایط بدی که گریبان منچستر را گرفته است به زودی تغییر کند. او در ادامه گفت: اما اشتباه نکنید. قرار نیست بهترین دروازه بان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا در عرض شش ماه تبدیل به بدترین دروازه بان جهان شود. این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و وضعیت بهتر خواهد شد. همه چیز درست خواهد شد. ممکن است امروز این اتفاق نیفتد اما به زودی این اتفاق خواهد افتاد.

تیم منچستریونایتد با شکست خانگی مقابل بایرن مونیخ در هفته پایانی لیگ قهرمانان اروپا از دور این مسابقات کنار رفت و همین مساله انتقادات زیادی را روانه «اریک تن هاخ» سرمربی این تیم کرد. این تیم باید شامگاه یک شنبه به مصاف لیورپول صدرنشین برود و آنها می‌دانند اگر در دیدار امشب یک بار دیگر شکست بخورند حجم انتقادات افزایش خواهد یافت. به خصوص آنکه این تیم در آخرین دیدار خود با لیورپول در فصل گذشته با نتیجه ۷ بر صفر شکست سنگینی را تجربه کرد.

«اونانا» که در تیم آژاکس با «تن هاخ» کار کرده است به حمایت از او پرداخت و گفت: ما دوران موفقی در آژاکس داشتیم. به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسیدیم و فوتبال درخشانی را به نمایش می‌گذاشتیم. او مربی خوبی است. من شیوه کار او و نحوه ارتباط او با بازیکنان را دوست دارم.