سیگار کشیدن می تواند مغز را کوچک کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، اسکن مغز بیش از ۳۲۰۰۰ نفر، ارتباط قوی ای بین سابقه مصرف سیگار با کاهش تدریجی حجم مغز نشان میدهد. در حقیقت، محققان دریافتند که هر چه تعداد بستههای سیگار مصرفی در روز بیشتر باشد، حجم مغز او کمتر میشود.
«لورا بیروت»، نویسنده ارشد این مطالعه و استاد روانپزشکی در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس، گفت: «کاهش حجم مغز با افزایش سن مطابقت دارد. این موضوع با افزایش سن جمعیت مهم است، زیرا پیری و سیگار کشیدن هر دو از عوامل خطر زوال عقل هستند.»
این مطالعه به توضیح مطالعات قبلی کمک میکند که سیگاریها بیشتر در معرض خطر ابتلاء به زوال مغز مرتبط با افزایش سن و بیماری آلزایمر هستند.
بیروت گفت: «تا همین اواخر، دانشمندان اثرات سیگار کشیدن بر مغز را نادیده میگرفتند، تا حدی به این دلیل که ما بر روی تمام اثرات وحشتناک سیگار بر ریهها و قلب تمرکز کرده بودیم. اما همانطور که ما شروع به بررسی دقیقتر مغز کردیم، مشخص شد که سیگار کشیدن برای مغز نیز بسیار مضر است.»
دانشمندان مدتهاست که میدانند سیگار کشیدن و حجم کمتر مغز با هم مرتبط هستند، اما نتوانستهاند بفهمند که چه چیزی باعث دیگری میشود.
آنها پی بردند عامل سومی نیز وجود دارد که باید در نظر گرفته شود: ژنتیک. هم اندازه مغز و هم رفتار سیگار کشیدن تحت تأثیر ژنتیک است. در واقع، حدود نیمی از خطر سیگار کشیدن افراد را میتوان به ژن آنها نسبت داد.
محققان برای پی بردن به این رابطه، تاریخچه سیگار کشیدن، دادههای ژنتیکی و اسکن مغزی بیش از ۳۲۰۰۰ نفر را که به عنوان بخشی از پایگاه داده بزرگ بریتانیا جمع آوری شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.
بررسیها نشان داد که استعداد ژنتیکی فرد منجر به سیگار کشیدن میشود و سیگار کشیدن باعث کاهش حجم مغز میشود.
متأسفانه به نظر میرسد این کوچک شدن غیرقابل برگشت باشد. دادهها نشان میدهد مغز افرادی که سالها قبل سیگار را ترک کرده بودند برای همیشه کوچکتر از مغز افرادی بود که هرگز سیگار نمیکشیدند.
به گفته محققان، «شما نمیتوانید آسیبی را که قبلاً وارد شده است خنثی کنید، اما میتوانید از ایجاد آسیب بیشتر جلوگیری کنید. سیگار یک عامل خطر قابل تغییر است. برای جلوگیری از پیری مغز و قرار دادن خود در معرض خطر ابتلاء به زوال عقل، میتوانید یک چیز را تغییر دهید و آن ترک سیگار است.»
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