صدور بیش از ۴۴۰۰ فقره سند مالکیت روستایی و شهری در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجهای با بیان اینکه امسال بنیاد مسکن با همکاری اداره ثبت اسناد و املاک توانسته ۴۴۳۵ فقره سند مالکیت برای واحدهای مسکونی روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت صادر کند، اظهار کرد: طبق برنامهریزیها مقرر شده بود که امسال ۴۴۰۰ فقره سند مالکیت در استان زنجان صادر شود که این میزان در مدت ۹ ماه تحقق یافت.
وی ادامه داد: تا کنون ۶۸۰۰ فقره پرونده به اداره ثبت اسناد و املاک برای صدور سند مالکیت فرستاده شده، که پیشبینی میشود تا پایان سال این میزان محقق شود. این امر نشانگر آن است که نسبت به برنامه پیشبینیشده رشد ۱۵۰ درصدی داشتهایم.
خواجهای با بیان اینکه مهاجرت معکوس روستاییها از شهرها به روستاها، افزایش بهای خانههای روستایی، ارائه تسهیلات بانکی به روستاییها، حل اختلافهای آنها و روانسازی کوچهها و معبرهای روستایی از دستاوردهای مهم این طرح است، افزود: سنددار کردن خانههای روستایی از مهاجرت روستاییها جلوگیری میکند.
مدیرکل بنیاد مسکن ادامه داد: اقدامات زیربنایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در راستای تثبیت مالکیت معنوی و قانونی اماکن روستایی انجام میشود. در این راستا، همکاری مناسبی با ثبت اسناد و املاک وجود دارد.
خواجهای با بیان اینکه تاکنون ۷۷ هزار و ۵۷۶ فقره سند روستایی و ۸۸۹۵ فقره سند شهری در استان صادر شده که این امر موجب برقراری عدالت اجتماعی شده است، یادآوری کرد: استان زنجان در زمینه صدور سند، رتبه برتر کشوری را دارد، به طوری که میانگین صدور سند برای واحدهای مسکونی روستایی در استان به میزان ۸۳.۷ درصد بوده، در حالی که این میزان در کشور ۶۶.۴ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد.
نظر شما