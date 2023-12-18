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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۵:۱۶

با تاکید بر فلسفه علوم اجتماعی؛

سمینار بررسی و نقد آرا و آثار «سید جواد طباطبایی» برگزار می شود

سمینار بررسی و نقد آرا و آثار «سید جواد طباطبایی» برگزار می شود

سمینار یک روزه بررسی و نقد آرا و آثار «سید جواد طباطبایی» با حضور تنی چند از پژوهشگران در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار یک‌روزه بررسی و نقد آرا و آثار «سید جواد طباطبایی» با تاکید بر فلسفه علوم اجتماعی، در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار می‌شود.

«ارکان چهارگانه سنت در ایران و منطق تجدد»، «علوم اجتماعی در ایران و منطق تجدد»، «فلسفه علوم اجتماعی و منطق تجدد»، «حوزه و دانشگاه در ایران و منطق تجدد» محورهای این سمینار یک روزه را تشکیل می‌دهند.

تقی آزاد ارمکی، احمد بستانی، داریوش رحمانیان، ابراهیم صحافی، سید جواد میری و شروین وکیلی در این سمینار سخنرانی می‌کنند.

گروه‌های فلسفه علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی دین، جامعه‌شناسی ایران از انجمن جامعه شناسی ایران در برگزاری این سمینار که روز سه شنبه ۲۸ آذرماه برگزار می‌شود همکاری دارند.

سمینار بررسی و نقد آرا و آثار «سید جواد طباطبایی» برگزار می شود

کد مطلب 5969931

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