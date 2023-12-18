مقابله با تغییر کاربری ۲۶۰ هکتار از اراضی زراعی در چهارباغ

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور صفری با بیان اینکه در یک عملیات دو مرحله‌ای در این حوزه قضائی از تغییر کاربری ۲۶۰ هکتار از اراضی زراعی پیشگیری شد، گفت: این اراضی در معرض تغییر کاربری در روستاهای «اقدسیه» و «قوهه» واقع بودند که پس از گزارش جهاد کشاورزی شهرستان، با دستور قضائی و حضور نماینده دادستان عملیات مقابله‌ای اجرا شد.

وی با اشاره به اینکه محوطه‌ای که نسبت به اعمال قانون در آن اقدام شد وسعت ۲۶۵ هکتاری را در بر داشت، تصریح کرد: در این عملیات، ۵۰۰ مورد دیوارکشی، ۷۰ مورد ویلا و بنای غیرمجاز، ۴۷ مورد دپوی مصالح، ۲۲ مورد آلاچیق، ۲۵ مورد استخر و ۶۴ مورد محوطه سازی اعمال قانون شد. ارزش اراضی که از تغییر کاربری آن جلوگیری شد ۱۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ عنوان کرد: این اعمال قانون در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ هاست که مأموران جهاد کشاورزی را موظف می‌کند با حضور نماینده دادستان، راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات غیرمجاز اقدام و وضعیت اراضی را به حالت اولیه اعاده کنند.