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۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

فرماندار آبیک:

۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت در آبیک به مدار بازگشته اند

۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت در آبیک به مدار بازگشته اند

آبیک- فرماندار آبیک گفت: بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت در آبیک به مدار بازگشته اند.

حجت مددخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت این شهرستان در ساعات اولیه به مدار بازگشته و خدمات سوخت رسانی ارائه می‌شود

وی افزود: ۱۱ جایگاه عرضه سوخت در شهرستان مستقر است که با پیگیری‌های به عمل آمده در ساعات اولیه بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت شهرستان از جمله ۵ جایگاه سوخت مستقر در آزاد راه کرج- قزوین به مدار بازگشته و خدمات سوخت رسانی ارائه می‌گردد.

فرماندار آبیک یادآور شد: با تلاش مهندسان و کارشناسان فنی شرکت نفت استان تا ساعات پایانی امروز ده درصد باقیمانده جایگاه‌های عرضه سوخت با تمام ظرفیت به مدار فعالیت باز خواهند گشت.

کد مطلب 5970128

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