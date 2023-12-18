حجت مددخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت این شهرستان در ساعات اولیه به مدار بازگشته و خدمات سوخت رسانی ارائه می‌شود

وی افزود: ۱۱ جایگاه عرضه سوخت در شهرستان مستقر است که با پیگیری‌های به عمل آمده در ساعات اولیه بیش از ۹۰ درصد جایگاه‌های سوخت شهرستان از جمله ۵ جایگاه سوخت مستقر در آزاد راه کرج- قزوین به مدار بازگشته و خدمات سوخت رسانی ارائه می‌گردد.

فرماندار آبیک یادآور شد: با تلاش مهندسان و کارشناسان فنی شرکت نفت استان تا ساعات پایانی امروز ده درصد باقیمانده جایگاه‌های عرضه سوخت با تمام ظرفیت به مدار فعالیت باز خواهند گشت.