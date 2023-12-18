به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد ظهر دوشنبه در نشست خبری، ضمن گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان و راهداری، اظهار کرد: فعالیت‌های راهداری اقدامات مشخصی هستند که به صورت مستمر و بی وقفه در طول سال در حال انجام است، این فعالیت‌ها از ابتدای سال با طرح‌های نوروزی و ایمن سازی محورهای منتهی به یادمان‌های شهدا و کاروان‌های راهیان نور آغاز می‌شود، با سفرهای تابستانی و زائران اربعین حسینی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت با طرح راهداری زمستانه به پایان می‌رسد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: آنچه که می‌تواند وجه تمایز فعالیت‌های ما نسبت به سال‌های گذشته باشد، بروز رسانی و افزایش خدمات به هم وطنان و هم استانی‌ها است؛ در حوزه‌های مختلف راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دستاوردهای خوبی داشته‌ایم و تمام اقدام‌های ما در دو حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش داشته است.

وی اضافه کرد: در ساخت راه‌های روستایی با ساخت ۱۱۱ کیلومتر راه، تا امروز ۸ درصد افزایش داشته‌ایم، در حوزه نگهداری راه‌ها شامل درزگیری، روکش آسفالت، لکه گیری و روکش‌های حفاظتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش داشته‌ایم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: همچنین در بخش خط کشی راه‌ها ۶۹ درصد، در بخش اجرای حفاظ‌های میانی و کناری راه ۲۸۷ درصد، در حوزه روشنایی طولی ۷۰ درصد، در بخش نصب علائم و تجهیزات ترافیکی ۱۰ درصد و در حوزه احداث و تعمیر پل‌ها ۵۵ درصد افزایش داشته‌ایم.

جولانژاد با بیان اینکه ۱۹ نقطه پرحادثه در سطح استان احصا و در سطح کشور مصوب شده است، تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی انجام شده قرار شد تا پایان سال ۹ نقطه را رفع کنیم که خوشبختانه تا امروز موفق شده‌ایم ۱۰ نقطه یعنی کی نقطه بیش از حد تعیین شده را رفع کنیم و برنامه ریزی شده ۹ نقطه باقی مانده در سال آینده انجام شود که در تلاش هستیم تا پنج نقطه دیگر را نیز تا پایان امسال برطرف کنیم که شاهد ارتقا ایمنی جاده‌ای باشیم.

وی با اشاره به بخش دوربین‌های ثبت تخلف گفت: تا پایان سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۰۳ دوربین ثبت تخلف در استان وجود داشت که امسال موفق شدیم قرارداد ۶۰ دوربین را منعقد کنیم، از این میزان ۳۶ دوربین به بهره برداری رسیده و در حال حاضر مجموع دوربین‌های فعال ۱۳۹ سامانه است و تا پایان سال جاری ۲۴ دوربین دیگر به بهره برداری خواهد رسید که با این اقدام، کل راه‌های شریانی استان که ۸۰ درصد ترافیک عبوری خوزستان از این محورها است تماماً تحت پوشش دوربین‌های ثبت تخلف و کنترل سرعت قرار می‌گیرد.

نوع عملکرد دوربین‌ها

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان ادامه داد: مکانیزم عملکردی این دوربین‌ها به دو نوع ثبت سرعت لحظه‌ای و ثبت سرعت متوسط است، یعنی چنانچه حدفاصل دوربین‌ها اتفاقی رخ دهد بلافاصله در دوربین بعدی ثبت تخلف خواهد شد؛ در هشت ماهه امسال قریب به ۷۰۰ هزار رکورد تخلف توسط این دوربین‌ها ثبت شده که نزدیک ۱۸۰ هزارتا آنها مربوط به ثبت سرعت متوسط بوده است.

جولانژاد با اشاره به ساخت سه پاسگاه پلیس راه عنوان کرد: قطعاً این پلیس راه‌ها منجر به افزایش ایمنی راه‌ها و کنترل تردد می‌شود، لذا ساخت پاسگاه‌های پلیس راه اهواز – سوسنگرد، هندیجان – دیلم و امیدیه – دیلم را در دستور کار قرار داده که اکنون در مرحله مناقصه بوده و انشاالله بعد از تعیین پیمانکار آغاز به کار خواهند کرد. همچنین ساخت پلیس راه بندرامام را پیگیر هستیم که قرار است توسط منطقه ویژه به بهره برداری برسد.

وی افزود: در استان خوزستان ۵۶ مجتمع خدمات رفاهی وجود دارد که به لحاظ تعداد، رتبه چهارم کشور را دارا هستیم؛ سال گذشته ۲ مجتمع خدمات رفاهی افتتاح شد و با برنامه ریزی های انجام شده تا پایان امسال ۶ مجتمع دیگر به بهره برداری خواهید رسید، البته اگر مشکلاتی از قبیل زمین و سایر مشکل‌ها در استان مرتفع شود، امیدواریم بتوانیم تا پایان سال ۱۲ مجتمع را افتتاح کنیم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان اظهار کرد: مجموع اعتبار هزینه شده برای فعالیت‌های حوزه‌های راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قریب به یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است و ما نیز ۳ هزار و ۱۵۶ میلیارد تومان پروژه در دست اقدام داریم.

جولانژاد با بیان اینکه سال گذشته ۱۷۰ کیلومتر راه روستایی احداث کرده‌ایم، تصریح کرد: بر اساس برنامه قصد داریم تا پایان سال ساخت، ۲۰۰ کیلومتر راه روستایی را انجام دهیم، البته در حال حاضر ۵۰۰ کیلومتر راه روستایی آماده آسفالت داریم که چنانچه اعتباراتی که از سازمان برنامه و بودجه درخواست داشته‌ایم تخصیص دهند تا سال آینده آن را به بهره برداری خواهیم رساند.

وی بیان کرد: ۲ هزار و ۲۲۳ روستای بالای ۲۰ خانوار در خوزستان وجود دارد، بر اساس قانون برنامه ششم، دولت موظف است برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار راه روستایی آسفالته ایجاد کند که اکنون درصد برخورداری خوزستان از آسفالت در روستاهای بالای ۲۰ خانوار ۸۸.۸ درصد است که از میانگین کشوری قریب به ۴ واحد بالاتر است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با بیان اینکه بندرامام بزرگترین بندر فله کشور است، تصریح کرد: قریب ۶۵ درصد کالاهای اساسی کشور از بندر امام به سایر نقاط کشور حمل می‌شود، در هشت ماه امسال ۲۹ میلیون تن کالا از مبادی خوزستان به اقصی نقاط کشور حمل شده که حدود ۹ میلیون تن آن از بندرامام بوده است؛ میزان واردات کالا در سال جاری کمتر از گذشته اتفاق افتاد که در دو ماه گذشته واردات کالاهای اساسی رونق گرفته و حمل آنها بدون مشکل در حال انجام است.