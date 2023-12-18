سریال قطعی آب در شهر یاسوج/ فرسودگی بلای جان شبکه انتقال است

به گزارش خبرنگار مهر، آب در مناطق مختلفی از شهر یاسوج از ظهر دوشنبه با قطعی مواجه شده است.

متأسفانه هیچ قطعی برنامه ریزی شده‌ای توسط آب و فاضلاب استان اعلام نشده و مردم چندین منطقه در نبود آب به سر می‌برند.

بر اساس اطلاعات مردمی، آب در مناطق اکبر آباد، کریم آباد، نجف آباد و محدوده کرد لاغری با قطعی مواجه است.

این مناطق با پوشش جمعیتی بسیار بالایی از ظهر دوشنبه تاکنون با قطعی آب مواجه شدند.

هیچ تانکر تأمین آبی نیز در مناطق ذکر شده آبرسانی سیار را انجام نداده است.

باید از متولیان چرایی این قطعی‌ها و عدم پشتیبانی تانکر آبرسانی سیار را در صورت شکستگی شبکه پرسید.

همچنین یاسوج با یکی از فرسوده‌ترین شبکه‌های آبرسانی کشور میزان هدر رفت بالا و گاهاً قطعی‌های بلند مدت را در مناطق مختلف خود دیده است.

فرسودگی، بلای جان شبکه شده و تلاش نیروهای اتفاقات آبفا را نیز با قطعی‌های مکرر تحت شعاع قرار می‌دهد.