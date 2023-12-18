  1. استانها
  2. همدان
۲۷ آذر ۱۴۰۲، ۲۳:۴۰

دادستان همدان تاکید کرد؛

ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و عمومی

ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و عمومی

همدان- کارکنان دولتی و عمومی بر ممنوعیت فعالیت انتخاباتی توسط مدیران و کارکنان دولتی و عمومی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر گفت: مطابق با قانون در این ایام، هرگونه تبلیغات یا فعالیت انتخاباتی در ساعات اداری یا غیراداری برای کارکنان دولت و بخش عمومی و سایر افراد ممنوع است و با متخلف برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تا آغاز رسمی تبلیغات عمومی انتخابات، در ساعات غیر اداری، کارکنان دولت مجاز به فعالیت‌های انتخاباتی هستند، عنوان کرد: خیر. تا آن زمان این ممنوعیت حتی در ساعات غیر اداری و برای همه افراد پابرجاست و در صورت مشاهده با فرد متخلف مطابق با قانون قاطعانه برخورد خواهد شد.

دادستان همدان افزود: تخطی از قانون در فضای مجازی نیز به مانند فضای حقیقی است و نباید کارکنان دولت از عنوان یا جایگاه، موقعیت و امکانات اداری و سازمانی خود به نفع یا ضرر نامزدها استفاده کنند.

کد مطلب 5970371

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها