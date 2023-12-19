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۲۸ آذر ۱۴۰۲، ۱۱:۵۲

با تلاش پلیس فتا؛

کلاهبردار فضای مجازی در اردبیل دستگیر شد

کلاهبردار فضای مجازی در اردبیل دستگیر شد

اردبیل- کلاهبردار فضای مجازی در اردبیل با هوشیاری پلیس فتا دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس فتای استان اردبیل صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل در این زمینه اظهار کرد: پلیس فتا در تحقیقات خود به اقدامات مجرمانه این فرد کلاهبردار پی برده و با رصد دقیق متوجه اقدامات وی شده است.

علی قهرمان‌طالع تصریح کرد: در این کلاهبرداری فرد متخلف به ۲۲۵ میلیون تومان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به حساب مشکوک اعلام شده، اعتراف کرد تا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و فرد خاطی نیز به نهاد قضایی تحویل داده شود.

وی گفت: این فرد کلاهبردار با اعلام شماره حساب به نفع کودکان سرطانی اقدام به جمع‌آوری کمک‌ها و مبالغ پرداختی از سوی مردم می‌کرد که به موقع پلیس فتا اطلاعات مورد نظر را به دست آورده و نسبت به شناسایی این فرد اقدام کرده است.

رییس پلیس فتای استان اردبیل از اهالی استان خواست تا قبل از هرگونه واریز مبلغ به حساب کاربر خاص و یا شماره حساب‌های مشکوک، آن را با پلیس فتا هماهنگ کرده و نسبت به واریز مبلغ به حساب شرکت‌ها، مؤسسات و ان. جی.یوهای رسمی اقدام کنند.

قهرمان‌طالع افزود: در ماه‌های اخیر کلاهبرداری اینترنتی و فضای مجازی بیشتر ظهور و بروز پیدا کرده که هموطنان در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.

کد مطلب 5970701

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