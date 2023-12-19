کلاهبردار فضای مجازی در اردبیل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس پلیس فتای استان اردبیل صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در اردبیل در این زمینه اظهار کرد: پلیس فتا در تحقیقات خود به اقدامات مجرمانه این فرد کلاهبردار پی برده و با رصد دقیق متوجه اقدامات وی شده است.

علی قهرمان‌طالع تصریح کرد: در این کلاهبرداری فرد متخلف به ۲۲۵ میلیون تومان جمع‌آوری کمک‌های مردمی به حساب مشکوک اعلام شده، اعتراف کرد تا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و فرد خاطی نیز به نهاد قضایی تحویل داده شود.

وی گفت: این فرد کلاهبردار با اعلام شماره حساب به نفع کودکان سرطانی اقدام به جمع‌آوری کمک‌ها و مبالغ پرداختی از سوی مردم می‌کرد که به موقع پلیس فتا اطلاعات مورد نظر را به دست آورده و نسبت به شناسایی این فرد اقدام کرده است.

رییس پلیس فتای استان اردبیل از اهالی استان خواست تا قبل از هرگونه واریز مبلغ به حساب کاربر خاص و یا شماره حساب‌های مشکوک، آن را با پلیس فتا هماهنگ کرده و نسبت به واریز مبلغ به حساب شرکت‌ها، مؤسسات و ان. جی.یوهای رسمی اقدام کنند.

قهرمان‌طالع افزود: در ماه‌های اخیر کلاهبرداری اینترنتی و فضای مجازی بیشتر ظهور و بروز پیدا کرده که هموطنان در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سامانه ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا اطلاع دهند.