حمید حبیبی در گفت و گو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه دیروز در پی آسیب فنی به دیتاسنتر، سوخت رسانی در جایگاه‌های کشور و به تبع آن در استان متوقف شده بود، گفت: با توجه به وضعیت پیش آمده در حوزه اختلال در سوخت رسانی، تیم واکنش سریع در استان به ریاست استاندار زنجان تشکیل و روند رفع مشکل آغاز شد.

وی افزود: ۲۴ ساعت از اشکال فنی و اختلالات سامانه هوشمند جایگاه‌های عرضه سوخت سپری می‌شود و در حال حاضر ۱۰۰ درصد جایگاه‌های سوخت استان در مدار عملیات قرار دارند.

حبیبی ادامه داد: با اعزام تیم‌های واکنش اضطراری ۵۰ درصد جایگاه‌های عرضه سوخت این استان در بستر هوشمند فعال شده است و در ۵۰ درصد دیگر نیز بدون کارت سوخت و محدودیت خدمات ارائه و تلاش می‌شود تا ساعتی دیگر مشکلات باقی مانده مرتفع شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی زنجان گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در خدمت رسانی به مراجعه کنندگان وجود ندارد و در جایگاه‌های سوختی که خارج از بستر سامانه هوشمند و بدون کارت سوخت خدمات ارائه می‌کنند، محدودیتی وجود ندارد.

حبیبی افزود: در حال حاضر هر لیتر سوخت بنزین را به قیمت ۳۰ هزار ریال و هر لیتر گازوئیل را ۶ هزار ریال عرضه می‌شود.

وی ادامه داد: دیروز ۶۵ جایگاه از تعداد ۶۷ جایگاه سوخت استان دچار اختلال شده بود که ۲۰ گروه فنی برای رفع مشکل به مناطق مختلف استان اعزام شدند که با تلاش همکاران همه جایگاه به مدار عملیاتی عرضه سوخت برگشتند.