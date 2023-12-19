محور فسا - داراب باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فسا با اعلام این خبر گفت: با اعلام مرکز اورژانس مبنی بر تصادف سه دستگاه خودرو سواری پژ و۴۰۵، پاترول و پراید وانت در محور فسا - داراب نجاتگران پایگاه امداد و نجات جلیان در شهرستان فسا به محل حادثه اعزام شدند.

حمیدرضا محمدی افزود: در این حادثه سواری پژو با انحراف از مسیر، از رو به رو به وانت پراید و پاترول برخورد می‌کند و در تصادف زنجیره‌ای راننده ۳۵ ساله پرایدوانت و سرنشین پژو که خانمی ۲۲ ساله بوده جان خود را از دست می‌دهند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان فسا گفت: ۲ مصدوم دیگر که خانم و آقا بودند، برای درمان با اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

شهرستان فسا در شرق فارس و در فاصله ۱۳۰ کیلومتری شیراز در مجاورت شهرستان داراب قرار دارد.