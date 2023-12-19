۴۰۰۰ بیمار دارای فشارخون بالا و دیابت در استان بوشهر شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم برجویی فرد ظهر سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار داشت: تاکنون به‌طور میانگین بالای ۶۰ درصد از جمعیت هدف این استان (افراد بالای ۱۸ سال و تمام زنان باردار) در پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا شرکت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: ۴۵۵ هزار و ۶۶۸ نفر در استان بوشهر در پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا شرکت کرده‌اند که شمار افراد مشکوک دیابتی هزار و ۷۰۲ بیمار بوده است.

برجویی فرد اضافه کرد: استان بوشهر از استان‌های پیشتاز در این پایش بوده است به‌گونه‌ای که در بین ۵۳ دانشگاه علوم پزشکی کشور رتبه هفتم را به خود اختصاص داده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: برخی از شهرستان‌های این استان در پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا، ۷۶ درصد مشارکت کرده‌اند.

وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵۴ نفر دارای فشارخون بالا در استان بوشهر تشخیص داده شده که ۷۳ نفر مشکوک به دیابت بودند و برای آزمایش‌های تکمیلی برای مرکزهای درمانی ارجاع شدند.

برجویی فرد ادامه داد: مهلت برگزاری این پویش ملی تا ۱۵ دی‌ماه است که از هم استانی‌ها انتظار داریم با توجه به اهمیت آن برای سلامتی افراد و اعمال نگاه پیشگیرانه سلامتی و بهداشتی در این طرح مشارکت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: کسانی که خودشان امکان فشارخون گیری دارند و قند خون آنان در ۶ ماه گذشته اندازه‌گیری شده می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و با مراجعه به سایت اطلاعات خود را ثبت کنند.

خبرنگاران استان بوشهر به پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون با حضور در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پیوستند.

در این آئین، خبرنگاران بوشهری شرکت‌کننده در نشست خبری معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، سلامت خود را از نظر قند خون و پرفشاری خون بررسی کردند.

پویش ملی سلامت با شعار «آگاهی زودتر مراقبت مؤثرتر» از ۲۰ آبان ماه آغاز شده و تا ۱۵ دی‌ماه ادامه دارد.