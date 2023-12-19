شیر رایگان در ۴۰۰ مدرسه استان سمنان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جمال وزیری غروب سه شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی پشتیبانی آموزش و پرورش سمنان از توزیع ماهانه ۵۲۰ هزار پاکت شیر رایگان در مدارس استان خبر داد و بیان کرد: این تعداد شیر ماهانه بین ۶۱ هزار و ۸۶۶ دانش‌آموز توزیع خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح توزیع شیر رایگان در ۳۹۸ مدرسه استان سمنان با حمایت دولت سیزدهم آغاز شده است، افزود: امروز زنگ شیر در مدارس ابتدایی استان به صدا در آمد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان تقویت سلامت جسمی و ذهنی دانش‌آموزان را هدف این طرح دانست و تاکید کرد: توزیع شیر رایگان در مدارس پس از شش سال توقف در سال تحصیلی جاری از سر گرفته شد.

وزیری با بیان اینکه از این پس دو نوبت شیر رایگان در هفته بین دانش‌آموزان پخش می‌شود، افزود: فرهنگ‌سازی مصرف شیر در سطح جامعه از دیگر اهداف طرح است.