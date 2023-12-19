حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بسته آموزش مجازی خانه مادری با حضور اساتید مجرب و در قالب مباحثی درباره نقش مادر، مسائل مرتبط با تربیت فرزندان و مسائل فرهنگی اجتماعی به مدیریت اداره کل تبلیغات فارس برگزار میشود.
مسؤول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی فارس افزود: این دوره آموزشی که به صورت کاملاً مجازی برون خط (آفلاین) برگزار میشود و تا روز میلاد حضرت زهرا (س) ادامه خواهد داشت.
به گفته مسؤول آموزش اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، تاکنون بیش از ۴۲۳۷ نفر از شهرستانهای استان فارس و سایر استانها در این دوره آموزشی ثبت نام کردهاند و این تعداد تا پایان مهلت ثبتنام بیشتر خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین احسان قاسمی افزود: در این دوره، مباحث و درسهایی حول نقش مادر و مسائل مادرانه، ارائه راهکارها و مهارت تربیت فرزندان و آشنایی با مسائل فرهنگی-اجتماعی بر اساس آیات و روایات اسلامی ارائه میشود.
وی در پایان گفت: افرادی که در آزمون پایانی که زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی میشود، امتیاز قبولی کسب کنند، میتوانند گواهینامه مربوط به این دوره را دریافت کنند. البته شرکت در آزمون برای کلیه فراگیران اجباری نیست و صرفاً برای متقاضیان گواهینامه است.
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