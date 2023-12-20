به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه کتاب ۳ جلدی «دریچه ای به حقیقت دنیا» نوشته وحید لحمی و فرزاد یوسفی با حضور نویسندگان اینمجموعه و حجتالاسلام ملکی، قائم مقام حوزههای علمیه کشور امروز چهارشنبه ۲۹ آذر توسط انتشارات کتاب جمکران رونمایی میشود.
سلسله کتابهای «دریچهای به حقیقت دنیا» » شیوهای نو در تبیین معارف دینی است و ادامهدهنده راه کسانی که در سبک بیان معارف دینی تحویل آفریدهاند. در این کتابها تلاش شده با ادبیاتی ساده و روان متنی مستند، علمی و دقیق ارائه شود. متنی که در عین علمی بودن، خشک و آکادمیک نیست.
جلد اول این مجموعه، با عنوان «اینجا هتل نیست!» ضرورتِ پرداختن به نظام تکوین و تشریع در فهم معارف دین را تبیین کرده و کوشیده با طرح سؤال، ذهن مخاطب را متوجه اهمیت نظام اندیشه دینی کند. و سپس به تشریح ساختار دنیا پرداخته است. دنیایی که مدرسه است، هدف تربیتی دارد.
در جلد دوم این مجموعه با عنوان «صحنهگردان دنیا» به این سؤالات پرداخته میشود که آیا مدرسه دنیا که ما صبح تا شب در آن زندگی میکنیم و با مشکلاتش درگیر هستیم، مدیر و مدبری هم دارد؟ آیا مدیرش در صحنه حاضر است یا تدبیر را به ارادههای انسانها و حوادث و شرایط پیرامونی سپرده است؟ تا چه حد این مدیر در تدبیرگری حوادث دنیا حاضر است؟
جلد سوم اینمجموعه هم با نام «انسان و مسیرهای پیش رو» به این موضوع میپردازد که هرچند خداوند مربی و مدبّر است، برنامهریزی مربی برای متربی به وضعیت متربی بستگی دارد.
مراسم رونمایی از مجموعه «دریچهای به حقیقت دنیا» امروز چهارشنبه ۲۹ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ توسط انتشارات کتاب جمکران برگزار میشود.
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