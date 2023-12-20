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۲۹ آذر ۱۴۰۲، ۱۳:۳۹

زاکانی:

سگ‌گردانی کار ناردستی است

سگ‌گردانی کار ناردستی است

شهردار تهران گفت: سگ‌گردانی با وضعیت کنونی کار بسیار نادرستی است و مراجع قانونی باید به آن رسیدگی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص سگ‌گردانی افراد در پارک‌ها و خیابان‌ها و حمله وحشیانه برخی از سگ‌های صاحب‌دار به عموم افراد با اشاره به ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی گفت: سگ‌گردانی بدون مقدمات و قاعده و قانونمندی و رعایت شرایط، کار اشتباه و نادرستی است و باید توسط مراجع قانونی رسیدگی شود و حتی فرهنگ این کار باید تغییر کند.

وی ادامه داد: حتی افراد اگر قرار است این کار را انجام دهند باید با ضوابط انجام شود.

۱۶ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد

شهردار تهران در خصوص ایمن سازی ساختمان‌ها بیان کرد: ۱۶ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد، اکنون بیش از دو هزار ساختمان‌ها پایش شده‌اند و گزارش اولیه آن نیز ارسال شده و شکر خدا ۸ تا ۹ دستگاه برای اولین بار در تاریخ شهر تهران دست به دست هم داده‌اند تا از داخل و خارج شهرداری کمک کنند که این پایش به‌دقت انجام شود و در جهت ایمن‌سازی حرکت شود.

وی ادامه داد: برخی از این ساختمان‌ها باید نوسازی شوند برخی دیگر نیز بازسازی و بخش عمده این ساختمان‌ها نیز باید ایمن‌سازی شوند همچنین برای گورستان تهران در حال بررسی سه نقطه هستیم که در یک جا مقدمات فراهم شده است.

*مسعود کارگر

کد مطلب 5971922

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۲
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      سلام هم درمورد نجاست سگ وهم این که درپارک میارن وزمین خیس باشد همه جارو نجس می کند وسرهمین کثافت کاری ها خیلی ازمردم مسلمان نمازخون پارک نمیرن کارشناس ازدولت ومجلس بیارید تصویب کنند نیاورند درپارک بوستان بچرند ممنون
    • ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
      0 0
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      در مورد سگ گردانی شهرداری تهران و جناب شهردار جه اقداماتی را انجام دادند؟

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