به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی شهردار تهران در خصوص سگ‌گردانی افراد در پارک‌ها و خیابان‌ها و حمله وحشیانه برخی از سگ‌های صاحب‌دار به عموم افراد با اشاره به ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی گفت: سگ‌گردانی بدون مقدمات و قاعده و قانونمندی و رعایت شرایط، کار اشتباه و نادرستی است و باید توسط مراجع قانونی رسیدگی شود و حتی فرهنگ این کار باید تغییر کند.

وی ادامه داد: حتی افراد اگر قرار است این کار را انجام دهند باید با ضوابط انجام شود.

۱۶ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد

شهردار تهران در خصوص ایمن سازی ساختمان‌ها بیان کرد: ۱۶ هزار ساختمان ناایمن وجود دارد، اکنون بیش از دو هزار ساختمان‌ها پایش شده‌اند و گزارش اولیه آن نیز ارسال شده و شکر خدا ۸ تا ۹ دستگاه برای اولین بار در تاریخ شهر تهران دست به دست هم داده‌اند تا از داخل و خارج شهرداری کمک کنند که این پایش به‌دقت انجام شود و در جهت ایمن‌سازی حرکت شود.

وی ادامه داد: برخی از این ساختمان‌ها باید نوسازی شوند برخی دیگر نیز بازسازی و بخش عمده این ساختمان‌ها نیز باید ایمن‌سازی شوند همچنین برای گورستان تهران در حال بررسی سه نقطه هستیم که در یک جا مقدمات فراهم شده است.

*مسعود کارگر