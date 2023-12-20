«حسن بیتمز» تا آخرین لحظات عمر خود مشغول جهاد تبیین بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید شهریاری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در مراسم بزرگداشت حسن بیتمز معاون فقیدحزب سعادت ترکیه با عنوان ناصرالاقصی که در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: دکتر حسن بیتمز دُر و گوهر گرانبها در صحنه وحدت جهان اسلام بود؛ غیر از فعالیت‌های سیاسی و انتصاب سیاسی که داشت، دغدغه اصلی او وحدت و اتحاد در جهان اسلام بود.

وی ادامه داد: ایشان حضور فعالی در کنفرانس‌های حضوری و مجازی مجمع تقریب در ترکیه و ایران داشت و سخنانی از اعماق دل و جان بر زبان می‌راند.

شهریاری در ادامه به انواع جهاد اشاره کرد و گفت: قرآن کریم اشاره به سه نوع جهاد دارد، اولی جهادی است که به قتال تعبیر می‌شود که شامل جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است.

وی ادامه داد: جهاد ابتدایی آن است که بدون مقدمه توسط لشکر اسلام شکل می‌گیرد و جهاد دفاعی آن است که دشمن یا حمله می‌کند و یا خطر حمله آن وجود دارد و لشکر اسلامی برای این خطر قطعی یا احتمالی، یا پیش دستی می‌کند و یا بعد از حضور دشمن، در صحنه جهاد حاضر می‌شود.

شهریاری افزود: از دیدگاه اکثر فقها جهاد ابتدایی بدون حضور امام واجب نیست و امام معصوم باید حتماً حضور داشته باشد و از دیدگاه امام راحل نظامات اسلامی در زمان غیبت امام، حق شروع جنگ علیه کفار ندارند، زیرا نیاز به اذن امام است و در غیبت امام دسترسی به اذن امام، مقدور نیست.

وی اضافه کرد: نوع دیگر جهاد، جهاد برای دفاع از کیان اسلام و سرزمین‌های اسلامی و مسلمانان است؛ این جهاد را غالباً جهاد کفایی برشمرده‌اند و گاهی هم آن را جهاد عینی گفته‌اند.اما دفاع در مقابل دشمنانی که قصد شکستن اسلام، قصد شکست سقف خانه‌ها، کشتن زن و بچه مردم را دارد، واجب است.

دبیرکل مجمع تقریب اظهار داشت: ما معتقدیم جهادی که امروز در فلسطین اتفاق افتاده یک جهاد دفاعی است که دشمن وارد خانه‌های مسلمانان شده و آنها را چندین بار کوچ اجباری داده و مجبورشان کرده است تا در اردوگاه‌ها زندگی کنند.

وی افزود: هدف اصلی رژیم صهیونیستی، کوچاندن فلسطینی‌ها به سرزمین‌های مصر و اردن است و قرآن کسانی را که نظاره می‌کنند، توبیخ می‌کند. مسلمانی از خانه‌اش اخراج می‌شود و برای دفاع از او دست به قتال و جهاد نمی‌زنند. جهاد راه حلی برای دست‌یابی به عدالت است؛ ارزشی که فراتر از ارزش صلح است. ما طرفدار صلحیم، اما صلحی به که عدالت ختم شود.نه فقط بین اسلام و کفر بلکه حتی در داخل جهان اسلام اگر جنگی رخ دهد، توصیه اسلام این است که باید با ظالم درافتاد و تقابل کرد تا دشمن به عدالت سرخم کند.

شهریاری خاطرنشان کرد: برخی معتقدند که تمام جنگ‌های پیامبر (ص) جنگ دفاعی بوده است و دشمن همیشه آغازگر جنگ بوده است.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه همه نمی‌توانند در میدان جنگ حاضر شوند، تکلیف ما چیست؟ تکلیف ما اول جهاد با نفس است؛ اخلاق و سبک زندگی خود را درست کنیم و در مسیری زندگی کنیم که رنگ خدایی داشته باشد و از متقین باشیم.

وی خاطرنشان کرد: امروز می‌بینیم که هنوز هستند کسانی که به ندای "هل من ناصر ینصرنی" امام حسین (ع) لبیک گفته‌اند و جان خود را در طبق

دبیرکل مجمع تقریب اضافه کرد: جهاد دیگر جهاد با مال است؛ در بسیاری از آیات قرآن که اشاره به جهاد فی سبیل الله شده است، به مال و نفس و لسان اشاره شده است. جهاد با لسان همین جهاد تبیین است. همه ما دسترسی به رسانه داریم و می‌توانیم بلندگوی جهان اسلام باشیم و در این زمینه تکلیف داریم؛ تکلیفی که دکتر حسن بیتمز به خوبی انجام داد و تا آخرین لحظات عمر خود مشغول این جهاد بود و می‌توانیم بگوییم ایشان شهید راه جهاد تبیین شده است.

وی گفت: اعتقاد به خدا و پیامبر (ص) انسان را به راه جهاد می‌آورد؛ با همین اعتقاد ۷۲ تنی که در کربلا بودند، با علم به اینکه شهید می‌شوند، دست به شمشیر بردند و جان خود را فدای اسلام و عدالت کردند.

شهریاری تأکید کرد: مقابله با ظلم و ظالم و کسی که اصول اسلامی سرزمین‌های اسلامی و زن و کودک و پیرمرد و … را هدف گرفته، خانه‌ها را در غزه به ضرب و زور تصاحب می‌کند، قصد کوچاندن فلسطینی‌ها را دارد وبا شهرکسازی‌های ظالمانه سرزمین اسلام را تملک کرده‎، تکلیف بوده و دفاع در برابر چنین دشمنی حتی اگر به شهادت ختم شود، واجب است.

دبیرکل مجمع تقریب تصریح کرد: نام امام حسین (ع) و اسلامی که برای آن می‌جنگید ماندگار شد، اتفاقی که امروز در غزه شاهد هستیم نیز همین است؛ نتیجه این همه کشتار و تخریب و آوارگی همین است که شاهدیم، در مهد لیبرالیسم و تقابل با اسلام و در مهد استکبار جهانی آن چنان جمعیتی در حمایت از مردم فلسطیم تجمع می‌کنند؛ اینها حاصل خون است؛ اگر این خون‌ها ریخته نمی‌شد، این سطح از آگاهی هم ایجاد نمی‌شد.

وی عنوان کرد: اشخاصی مثل دکتر بیتمز مسئولیت خود را دیدند و در قالب ساختارهای اجتماعی، چه در احزاب سیاسی و چه تربیونهایی که در اختیار دارند، به دفاع از غزه برخاستند و جهاد تبیین کردند.پس هنوز هم مجاهدانی پیدا می‌شوند که با بیان خود و به احسن وجه در خدمت غزه هستند.

شهریاری گفت: به همه کشورهای اسلامی توصیه می‌کنیم از غزه حمایت کنند و پایان جنگ و کشتار زنان و کودکان فلسطینی، فراخواندن سفرای خود از اسرائیل و قطع روابط با این رژیم اشغالگر را از دولت‌هایشان مطالبه کنند.

گفتنی است؛ مراسم بزرگداشت حسن بیتمز معاون فقیدحزب سعادت ترکیه با عنوان ناصرالاقصی از طرف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و با همکاری مجمع جهانی قادمون، با حضور میهمانان داخلی و خارجی، علما، اندیشمندان و شخصیت‌های برجسته علمی، فرهنگی و سیاسی پیش از ظهر امروز در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد.