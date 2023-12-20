فیلم منتشر شده از درگیری در فضای مجازی مربوط به پلیس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی گلالی در سخنانی، اظهار داشت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر کشتهشدن دو نفر از پرسنل انتظامی شهرستان خرمآباد توسط همکارشان در مقر انتظامی به اطلاع میرساند: برابر اعلام مرکز ۱۱۰ در ساعت ۹:۳۰ سهشنبه ۲۸ آذرماه مبنی بر درگیری منجر به مجروحیت چند نفر به علت اختلافات مالی در یک ساختمان شخصی، بلافاصله عوامل انتظامی در محل حاضر که بر اثر این درگیری دو نفر بهوسیله سلاح کمری مجروح و برای مداوا به بیمارستان اعزام شدند، همچنین فرد ضارب توسط عوامل انتظامی دستگیر شده است.
وی گفت: این درگیری خصومتی شخصی بوده و در محیطی خصوصی رخداده و ارتباطی به پلیس و سایر مجموعههای مرتبط نداشته است، همچنین موضوع به مرجع قضائی دلالت و تحت رسیدگی است.
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