مسعود پیرایش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تقدیر و تجلیل از قهرمانان، اقدامی تأثیرگذار برای گرایش ویژه جوانان به ورزش است.

وی افزود: به منظور ارج نهادن به تلاش و زحمات مدال آوران عرصه بین المللی، جهانی و آسیایی این اداره کل, آئین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان استان مرکزی که در سال گذشته حائز مقام شده‌اند را مورد توجه ویژه داد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی گفت: معتقدیم با گسترش و نهادینه کردن ورزش در برنامه روزانه مردم می‌توان فضای شاد، مفرح و سالمی را برای مردم فراهم کرده و سطح سلامت عمومی را افزایش داد.

پیرایش بیان کرد: آئین تجلیل از ۸۰ قهرمان و مدال آور ورزش استان و با حضور ارزشمند مسئولین و میهمانان کشوری و استانی روز یکشنبه ۳ دیماه امسال در فرهنگسرای شهر شهرداری اراک برگزار می‌شود.