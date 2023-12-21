کانال بادین آباد۱۸۰میلیون مترمکعب آب را به کانی سیب منتقل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی کانال بادین آباد و در گفت و گو با خبرنگاران، افزود: یکی از برنامه‌های کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، انتقال آب خارج از حوضه آبریز به این دریاچه می‌باشد.

وی همچنین با اشاره به افتتاح فاز اول انتقال آب به دریاچه ارومیه، خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال گذشته با حضور ریاست محترم جمهوری، فاز انتقال ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه افتتاح و به بهره برداری رسید.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به تاکید رئیس جمهور مبنی بر اتمام پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و افزود: عملیات اتمام فاز دوم این پروژه با تأمین اعتبار از طریق وزارت نیرو، با سرعت بیشتری تداوم دارد.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه کانال بادین آباد با طول ۴.۵ کیلومتر، آب مازاد منطقه را به کانی سیب منتقل خواهد کرد، اظهار داشت: با اهتمام شبانه روزی قرارگاه خاتم الانبیا، بیش از ۲ کیلومتر و حدود ۵۰ درصد از عملیات اجرایی کانال بادین آباد تکمیل شده است.

استاندار آذربایجان غربی افزود: ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب از طریق کانال بادین آباد به کانی سیب و سپس به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.