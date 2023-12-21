به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام رضا نوری پیش از ظهر پنج‌شنبه در همایش لبخند مادری که در سالن گلشن بجنورد برگزار شد، با اشاره به اثر مستقیم و مثبت تعداد فرزندان بر مباحث تربیتی و اخلاقی در خانواده‌ها، اظهار کرد: بسیاری از کارشناسان بر این عقیده استوار هستند که فرد در خانواده پرجمعیت بسیاری از رفتارهای مثبت را فرا می‌گیرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: خانواده‌های بدون فرزند دچار بحران عاطفی و رفتاری عدیده می‌شوند.

امام جمعه بجنورد بیان کرد: کنترل جمعیت با برخی اشتباهات مدیران در کشور اجرایی شد و باید با تلاش مضاعف نتایج منفی و بحران آفرین آن اصلاح شود.

وی در ادامه افزود: برخی کشورهای اروپایی که میانگین سنی جمعیت بالایی دارند با هدف جبران مشکلات حوزه نیروی کار، امنیت و… رو به جذب مهاجر از کشورهای دیگر آوردند.

حجت الاسلام نوری بیان کرد: آمار بالای سقط جنین در کشور تکان دهنده است و باید برای اصلاح این رفتار ضد انسانی و اخلاقی تمهیدات لازم اندیشیده شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی گفت: خانواده‌ها با تعدد فرزند مفاهیمی چون عمو، عمه، خاله و دایی را از معنی تهی نکنند.