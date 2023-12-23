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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۰۶

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دماوند خبر داد؛

استقرار ۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در راهدارخانه های دماوند

استقرار ۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در راهدارخانه های دماوند

دماوند- رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای دماوند از استقرار ۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در راهدارخانه های این شهرستان به منظور تامین تردد ایمن در جاده ها خبر داد.

مهران جعفری فرد در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دماوند به لحاظ تجهیزات و ماشین آلات دارای ۲۳ دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک است، گفت: در راهداری‌های دماوند چهار دستگاه لودر، هفت دستگاه نمک پاش مکانیزه چهار دستگاه گریدر، چهار دستگاه گشت راهداری سبک و یک دستگاه کامیونت برای خدمات رسانی مستقر است.

وی با اشاره به اینکه در سطح حوزه استحفاظی فیروزکوه و دماوند چهار باب راهدارخانه مستقر است افزود: این راهدارخانه‌ها در آبسرد، شلمبه و سید اباد و دلیچایی برای خدمت رسانی به مردم استقرار دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دماوند به وجود دو گردنه برف گیر واقع در دلیچایی و سرهار اشاره و عنوان کرد: ماشین آلات به صورت شبانه روزی در این گردنه‌ها برای خدمت رسانی آماده هستند.

وی در ادامه به انبارهای نمک موجود در راهدارخانه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در راهدارخانه‌های دماوند سه هزار تن نمک ذخیره داریم.

جعفری فرد به نقاط حادثه خیز دماوند اشاره و بیان کرد: مسیر دلیچایی فاقد روشنایی بود که با تعداد ۳۰ تیر روشنایی در این محل تعبیه و دو عدد برج نوری نیز برای اسلام آباد و مهر آباد تهیه شد، همچنین در راستای آشکار سازی نصب نیوجرسی در نقاط پرتگاهی و نصب تابلوهای مسیرنما انجام شده است.

وی عنوان کرد: در راه‌های اصلی دماوند به مساحت ۵۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت و در راه‌های روستای هم ۴۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت با ۶۰ میلیارد اعتبار انجام شده است.

کد مطلب 5972933

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