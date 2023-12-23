استقرار ۲۳ دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در راهدارخانه های دماوند

مهران جعفری فرد در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه دماوند به لحاظ تجهیزات و ماشین آلات دارای ۲۳ دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک است، گفت: در راهداری‌های دماوند چهار دستگاه لودر، هفت دستگاه نمک پاش مکانیزه چهار دستگاه گریدر، چهار دستگاه گشت راهداری سبک و یک دستگاه کامیونت برای خدمات رسانی مستقر است.

وی با اشاره به اینکه در سطح حوزه استحفاظی فیروزکوه و دماوند چهار باب راهدارخانه مستقر است افزود: این راهدارخانه‌ها در آبسرد، شلمبه و سید اباد و دلیچایی برای خدمت رسانی به مردم استقرار دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دماوند به وجود دو گردنه برف گیر واقع در دلیچایی و سرهار اشاره و عنوان کرد: ماشین آلات به صورت شبانه روزی در این گردنه‌ها برای خدمت رسانی آماده هستند.

وی در ادامه به انبارهای نمک موجود در راهدارخانه‌ها نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر در راهدارخانه‌های دماوند سه هزار تن نمک ذخیره داریم.

جعفری فرد به نقاط حادثه خیز دماوند اشاره و بیان کرد: مسیر دلیچایی فاقد روشنایی بود که با تعداد ۳۰ تیر روشنایی در این محل تعبیه و دو عدد برج نوری نیز برای اسلام آباد و مهر آباد تهیه شد، همچنین در راستای آشکار سازی نصب نیوجرسی در نقاط پرتگاهی و نصب تابلوهای مسیرنما انجام شده است.

وی عنوان کرد: در راه‌های اصلی دماوند به مساحت ۵۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت و در راه‌های روستای هم ۴۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت با ۶۰ میلیارد اعتبار انجام شده است.