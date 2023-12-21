به گزارش خبرگزاری مهر، جواد خدایی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید رییس سازمان خصوصی‌سازی کشور از مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) اظهار کرد: از محل دارایی‌های مازاد ورزش و جوانان، ۱۰۰ هکتار از اراضی بلااستفاده مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) مولدسازی خواهند شد تا اعتبارات آن برای بهره‌وری و توسعه این مجموعه تزریق شود و این مجموعه قدیمی که یک و نیم دهه است تکمیل آن تقریبا رها شده برای استفاده ورزشکاران آماده شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: با برنامه ریزی صورت گرفته در دولت و دستورات استاندار خراسان رضوی، مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) به عنوان یکی از نقاط هدف مهم ما تعیین شده و بنا است از عواید املاک و اراضی مازاد ورزش و جوانان استان، بروزرسانی ۱۰۰ درصدی این مجموعه در دستور کار قرار گیرد و حدود ۳۲۰ هکتار دیگر آن برای بهره‌برداری آماده شود.

وی با بیان اینکه از محل دارایی‌های مازاد، ۱۰۰ هکتار از اراضی بلااستفاده مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) مولدسازی خواهند شد، افزود: بر این اساس سالن سرپوشیده ۶ هزار نفری مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) طی پنج ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. همچنین سالن ورزش‌های رزمی و سایر بخش‌ها با واگذاری به پیمانکاران مختلف به همین تناسب در برنامه قرار دارد تا ۳۲۰ هکتار دیگر آن به مرور برای بهره‌برداری آماده شود.

خدایی با اشاره به اینکه هم‌اکنون مسیر تامین مالی توسعه مجموعه ورزشی ثامن الائمه (ع) انجام گرفته است، ابراز کرد: امیدواریم طی چند هفته آینده مصوبه دولت را بتوانیم در این زمینه دریافت کنیم و این مکان را به یک کارگاه بزرگ برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی استان تبدیل کنیم.