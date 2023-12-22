دلایل اختلال در سامانه کدال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر حسنزاده در رابطه با شرایط فعلی سامانه کدال اظهار کرد: سامانه از ساعت ۲۱ روز ۲۹ آذر به وضعیت اولیه خود بازگشته و اکنون تمامی اطلاعیهها روی این سامانه قابل مشاهده است.
وی افزود: بر اساس نظرات کارشناسان فنی، عمر یک نرمافزار به سبب پیشرفتهای روزافزون فناوریها حدود ۵ سال است در حالی که از زمان راهاندازی سامانه کدال حدود ۱۸ سال میگذرد و به همین دلیل در حالحاضر با مشکلات متعددی در این سامانه به طور روزانه مواجه هستیم و هزینههای زیادی نیز برای نگهداری آن صورت میپذیرد تا وضعیت پایدار و مطلوبی داشته باشد.
دلایل اختلال و مشکلات فعلی
حسنزاده در خصوص علت طولانی بودن زمان بررسی اختلال به وجود آمده در سامانه کدال، گفت: برای آنکه بتوانیم قابلیتهای جدیدی را به سامانه فعلی کدال اضافه کنیم، باید برخی از زیرساختهای نرمافزار فعلی را ارتقا دهیم، طی مدت زمانی که فرآیند ارتقا در شرکت رایان بورس صورت گرفت، برخی کاستیها به وجود آمد که موجب بروز اختلال شد.
وی افزود: از نظر فنی اشکالاتی که در حوزه نرم افزار رخ میدهد، عیبیابی آن مدت نامعلومی به طول میانجامد، زیرا مشکلات کاملاً چند وجهی است، مجموع این مسائل موجب افزایش زمان رفع اختلالات به وجود آمده شد.
زمان راهاندازی کامل سامانه جدید کدال
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با راهاندازی نسخه جدید کدال، تصریح کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار سال گذشته به منظور رفع مشکلات کدال، تصمیم به باز طراحی و باز نویسی این سامانه با امکانات به روز و مدرن گرفت، اکنون کار تولید نسخه جدید حدود ۷۰ درصد پیشرفته فیزیکی داشته، انتظار میرود تا پایان سال اولین خروجیهای سامانه جدید را به طور محدود و از اوایل سال آینده به طور کامل رونمایی کنیم.
حسنزاده افزود: به منظور رفع مشکلات سامانه فعلی با راهاندازی سامانه جدید کدال، اطلاعات به مرور روی سامانه بهروز شده منتقل خواهد شد.
وی تصریح کرد: تمام تلاشمان را به عنوان نهاد ناظر به همراه تیم رایان بورس «تیم نگهداری کدال» انجام خواهیم داد تا مشکلات سامانه کدال را به حداقل تقلیل دهیم.
افزایش تعداد شرکتها برای انتشار اطلاعات در کدال
مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: هرچه پیش میرویم علاوه بر افزایش نیاز بازار سرمایه و سهامداران به شفافیت و سرعت، بر حجم شرکتهایی که اطلاعات خود را در سامانه کدال منتشر میکنند نیز افزوده میشود که همین امر خود میتواند عاملی مؤثر بر پاسخگو نبودن سامانه کدال به سبب قدیمی بودن زیرساختها و لزوم باز طراحی و بازنویسی این سامانه باشد.
