آرش بهاروند احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار هواشناسی سطح زرد در استان البرز گفت: تحلیل آخرین الگوهای پیش یابی حاکی از گذر متناوب امواج ناپایدار از منطقه البرز مرکزی است.
وی ادامه داد: از امشب جمعه ۱ دی ماه تا روز دوشنبه ۴ دی ماه در ارتفاعات، بارش باران و ساعتی برف، مه آلودگی و بعضی ساعات وزش باد نسبتاً شدید پیش بینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز از پیش بینی بارش ساعتی برف، مه آلودگی، یخبندان، وزش باد شدید و احتمال کولاک در ارتفاعات و جادههای کوهستانی این استان خبر داد.
بهاروند احمدی اثر این مخاطره را اختلال تردد و لغزندگی معابر در ارتفاعات و جادههای کوهستانی و کاهش میدان دید عنوان و به شهروندان توصیه کرد که از فعالیتهای کوهنوردی پرهیز کنند.
وی اضافه کرد: همچنین توصیه میشود شهروندان از سفرهای غیرضروری پرهیز و هنگام تردد در ارتفاعات و جادههای کوهستانی نکات ایمنی را رعایت کنند.
