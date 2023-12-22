به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اصغر صفری در خطبه نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: امروز مساله اول جهان اسلام مساله فلسطین است که از ابتدای انقلاب اسلامی نیز حضرت امام این موضوع را اعلام کردند.
امام جمعه موقت اهرم افزود: انسان فکر میکرد تعدادی از یهودیان به سرزمینی آمده و خانههای مردم را غصب کردند صاحبان خانه و کاشانه را از خانههای خود آواره بیرون کردند. معلوم شده است گروهی قلدر و نژادپرست هستند.
امام جمعه موقت اهرم بیان کرد: عامل جنایتهای رقت بار وحشتناک آمریکا، انگلیس و فرانسه هستند. که همواره دست به کشتار زدهاند؛ هم بومیان کشور خود را با وضع فجیع کشتند و قتل عام کردند و از طرفی در هیروشیما و ناکازاکی ژاپن با بمباران اتمی نسل کشی کردند.
وی ادامه داد: همان گروه امروز بر مسئله غصب فلسطین و ادامه اشغالگری تمرکز کردند و چون در برابر حماسه نظامی توأم با ایمان و مجاهدانی یک گروه عاجز شدهاند، شاهد هستید که دستور آمریکا و حضور انگلیس و فرانسه در متن جانیان و جانوران خونخوار نشان میدهد که نتانیاهو در رأس این جنایتها حکام کشورهای غربی هستند که اینجا را برای خود یک فرصت تلقی کردند.
صفری بیان کرد: جریان استکبار در مساله غصب فلسطین تمرکز کرده است چراکه در برابر حماسه طوفان الاقصی عاجز شدند، سه ماه در حال در حال جنگیدن و تلفات دادن هستند و راه جهنم اینها را به سرعت نابود میکند؛ جنون آمیز مردم بی گناه و زنان و کودکان را به خاک و خون کشیدند.
امام جمعه موقت اهرم یادآور شد: امروز جریان مقاومت پیروز است چون جبههای است که معادلهسازی و تحول ایجاد میکند. سید حسن نصرالله سید مقاومت ابرمرد اسلام و جهان عرب با هوشیاری، متانت، حوصله و دقت در حال جدال با پایگاههای نظامی اطلاعاتی اسرائیل است. یمنیها جبهه جدیدی برای بیچارهکردن جنایتکاران باز کردند.
وی با محکوم کردن و تسلیت اقدام تروریستها در حمله به پاسگاه مرزی راسک، تاکید کرد: از مسؤولان توقع میرود نیروی انتظامی را در نقاط مرزی از جهت تجهیزات ساماندهی کنند چراکه بعد از گذشت چهل سال کسی نباید جرأت کند این گونه وارد پاسگاه مرزی ما شود.
صفری عنوان کرد: حضور پرشور در پای صندوق کودککشان عالم را مأیوس و حضور کمرنگ در انتخابات آنها را در پیگیری اهداف شوم آنها جریتر خواهد کرد.
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