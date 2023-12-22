رایزنی پوتین و محمود عباس درباره تحولات نوار غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین امروز شنبه به صورت تلفنی رایزنی کردند.
به گزارش این خبرگزاری، در این تماس تلفنی در خصوص اقدامات مسکو به منظور کمک به حل و فصل درگیریها و ارسال بی وقفه کمک های انسان دوستانه به مردم غزه گفتگو شد.
همچنین، رئیس جمهور روسیه و رئیس تشکیلات خودگران فلسطین با تاکید بر اهمیت پایان دادن هر چه سریعتر به قتل عام جاری در غزه، خواستار احیای فرایند سیاسی بر اساس موازین بین المللی حقوقی و تشکیل دولت فلسطین شدند.
دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمود عباس تماس تلفنی داشت. مسائل مربوط به تشدید بی سابقه درگیریها میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل در نوار غزه، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی همچنین از محمود عباس برای سفر به مسکو دعوت کرد.
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