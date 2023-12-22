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۱ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۱۷

رایزنی پوتین و محمود عباس درباره تحولات نوار غزه

رایزنی پوتین و محمود عباس درباره تحولات نوار غزه

رییس‌جمهور روسیه و رییس تشکیلات خودگردان فلسطین امروز در یک رایزنی تلفنی آخرین تحولات مربوط به تشدید بی‌سابقه بحران در نوار غزه را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگران فلسطین امروز شنبه به صورت تلفنی رایزنی کردند.

به گزارش این خبرگزاری، در این تماس تلفنی در خصوص اقدامات مسکو به منظور کمک به حل و فصل درگیری‌ها و ارسال بی وقفه کمک‌ های انسان‌ دوستانه به مردم غزه گفتگو شد.

همچنین، رئیس جمهور روسیه و رئیس تشکیلات خودگران فلسطین با تاکید بر اهمیت پایان دادن هر چه سریع‌تر به قتل عام جاری در غزه، خواستار احیای فرایند سیاسی بر اساس موازین بین‌ المللی حقوقی و تشکیل دولت فلسطین شدند.

دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) در بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محمود عباس تماس تلفنی داشت. مسائل مربوط به تشدید بی سابقه درگیری‌ها میان فلسطین و (رژیم) اسرائیل در نوار غزه، به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی همچنین از محمود عباس برای سفر به مسکو دعوت کرد.

کد مطلب 5973445

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