کشته و زخمی شدن ۷ نظامی ترکیه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله پ.ک. ک در شمال عراق سه نظامی این کشور کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ترکیه از ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (۲۸ فروردین ۱۴۰۱) عملیات «پنجه - قفل» را به بهانه مقابله با عناصر گروه کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در فهرست تروریستی کشورهای ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد در مناطق متینا، الزاب و افشین - باسیان در شمال عراق آغاز کرده است.

بغداد بارها حملات ترکیه به شمال عراق را مصداق نقض حاکمیت این کشور و اشغالگری خوانده است و از نیروهای ترکیه خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.