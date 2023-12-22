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۲ دی ۱۴۰۲، ۱:۰۱

کشته و زخمی شدن ۷ نظامی ترکیه در شمال عراق

کشته و زخمی شدن ۷ نظامی ترکیه در شمال عراق

وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن چهار نظامی دیگر این کشور در شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که در حمله پ.ک. ک در شمال عراق سه نظامی این کشور کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ترکیه از ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (۲۸ فروردین ۱۴۰۱) عملیات «پنجه - قفل» را به بهانه مقابله با عناصر گروه کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در فهرست تروریستی کشورهای ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد در مناطق متینا، الزاب و افشین - باسیان در شمال عراق آغاز کرده است.

بغداد بارها حملات ترکیه به شمال عراق را مصداق نقض حاکمیت این کشور و اشغالگری خوانده است و از نیروهای ترکیه خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.

کد مطلب 5973588

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