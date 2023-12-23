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۲ دی ۱۴۰۲، ۸:۱۴

رئیس اورژانس کرمانشاه خبر داد؛

فوت یک کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن

فوت یک کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن

کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از فوت یک نفر در شهر کرمانشاه براثر گازگرفتگی خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه روز گذشته اول دی ماه یک مورد گاز گرفتگی در شهر کرمانشاه به مرکز عملیات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: این حادثه که در شهرک دولت آباد کرمانشاه رخ داد که سریعاً نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه به دنبال مسمومیت با مونوکسید کربن در این حادثه یک نفر جان باخت.

قلعه سفیدی خاطر نشان کرد: توجه به علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل احساس سر درد، تهوع، سرگیجه، کاهش دید و خواب آلودگی و خروج از محل از جمله نکات ایمنی است.

کد مطلب 5973625

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