فوت یک کرمانشاهی بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه روز گذشته اول دی ماه یک مورد گاز گرفتگی در شهر کرمانشاه به مرکز عملیات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: این حادثه که در شهرک دولت آباد کرمانشاه رخ داد که سریعاً نیروهای اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه به دنبال مسمومیت با مونوکسید کربن در این حادثه یک نفر جان باخت.

قلعه سفیدی خاطر نشان کرد: توجه به علائم مسمومیت با گاز مونوکسید کربن شامل احساس سر درد، تهوع، سرگیجه، کاهش دید و خواب آلودگی و خروج از محل از جمله نکات ایمنی است.